Oroscopo Paolo Fox domani | 12 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 12 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, la Luna da domani non sarà più opposta al vostro segno e da domenica potrete infatti andare incontro a una nuova esperienza che vi coinvolgerà anche a livello emotivo. Il weekend vi permetterà di recuperare le energie, il lavoro ultimamente è stato impegnativo e potreste ottenere un’offerta vantaggiosa per poter incrementare le vostre entrate. Arriva un momento delicato in questa fase della vostra vita dove siete chiamati a prendere una decisione importante per il vostro futuro: scegliete con calma.

VERGINE

Cari Vergine, state attraversando un periodo di transizione che comporta una ricca dose di nervosismo. Il nuovo anno riserverà sorprese per quelli nati sotto questo segno, ma fino ad allora dovrete portare pazienza. Fino a sabato continuerete ad assaporare questo stato d’agitazione, la vostra emotività è contagiata anche dallo stato di salute che non intende migliorare. Mettete da parte l’ansia e non create problemi inutili che magari esistono soltanto nella vostra testa.

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sono in arrivo giornate interessanti in vista del weekend. Da domani potrete mettere in cantiere nuovi progetti che porteranno piccoli guadagni. Prestate attenzione all’attività fisica, non datela per scontata, soprattutto perché di recente avete sprecato tantissime energie. I conflitti in amore vi buttano giù di morale, ma non dovete demordere, cercate una soluzione entro sabato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, tra domani e venerdì avrete a che fare con giornate semplici, finalmente potrete buttare fuori tutto quello che vi tormenta, mettere nero su bianco i vostri pensieri e prendere di petto le paure che vi hanno condizionato negli ultimi tempi. Mettete da parte i problemi, sarà più facile per voi parlare a cuore aperto, anche in amore le stelle prevedono un’apertura maggiore nella comunicazione con il partner.

Il segno fortunato del 12 settembre

Il segno più fortunato tra voi per domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è quello dello Scorpione: non avete più paura dei vostri pensieri e li affrontate senza filtri, dite tutto quello avete covato negli ultimi tempi alla persona interessata e vedrete che il peso diminuirà a vista d’occhio. La sincerità è un’arma potente.

