Oroscopo Paolo Fox domani | 12 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 12 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, siete a caccia di nuove strade da intraprendere, la curiosità vi acceca e avete un forte spirito d’avventura. Non vi curate del rischio, piuttosto proseguite dritti e siete soddisfatti delle nuove emozioni che sperimentate, nonostante la stanchezza che inizia a farsi sentire. In questo periodo le incertezze sono molte, qualcuno potrebbe avanzare una proposta rischiosa, senza garanzie, e a voi toccherà lanciarvi senza paracadute. Da domenica saranno favoriti maggiormente i sentimenti.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

TORO

Cari Toro, quella di domani sarà una giornata importante per pianificare il vostro futuro. Dal nuovo anno il vostro sarà uno dei segni più forti, le stelle premieranno il vostro coraggio e la vostra voglia di cambiare. Fino ad allora, però, dovrete tenere testa alle malelingue e combattere il pregiudizio, in molti proveranno a smontare la vostra ambizione, ma non offendetevi e soprattutto non lasciateglielo fare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, queste saranno giornate pesanti, alcune situazioni passate torneranno a tormentarvi, vorreste soltanto archiviarle e lasciarle nel passato e invece continuate a sentire il fantasma della paura dietro di voi. Le prossime 72 ore saranno cruciali, avvertirete un forte nervosismo e non saprete come comportarvi, evitate di reagire male, soprattutto con chi vi vuole bene e cerca soltanto di aiutarvi. Questo sarà un mese delicato, come ottobre del resto, dove anziché agire forse sarete costretti a guardare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox il weekend per voi sarà promettente, se state inseguendo un progetto o avete intenzione di recuperare un rapporto, da domani le stelle saranno dalla vostra parte e vi daranno il giusto supporto anche nella sfera sentimentale. Quelli nati sotto questo segno amano la vita di coppia, i single che affermano di stare bene anche così in realtà avvertono un piccolo disagio e continuano a sperare nell’amore.

Il segno fortunato del 12 settembre

Il segno più fortunato di domani secondo il guru degli astrologi italiani Paolo Fox è l’Ariete: la vostra natura curiosa e avventuriera vi condurrà verso nuove avventure, vi curerete poco dei rischi e penserete più a godervi l’esperienza, anche gli incarichi sperimentali non vi preoccupano.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI