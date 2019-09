Oroscopo di oggi: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 11 settembre 2019

OROSCOPO DI OGGI – Cosa succederà oggi? Sono in molti a guardare l’oroscopo del giorno per sapere le previsioni della giornata. In questo articolo potrete trovare tutte le informazioni sul vostro segno e sapere se le stelle sono dalla vostra parte.

Quale sarà l’oroscopo della giornata di oggi? Ecco le previsioni di oggi, mercoledì 11 settembre 2019 segno per segno:

SAGITTARIO

Luna e Giove sono nel segno dell’Acquario e questo rende positiva la vostra giornata. Aumenta la spontaneità e la vitalità. Marte è contrario quindi non è un ottimo momento per la vostra forma fisica ma potrete contrastare la sua influenza sfavorevole con molto esercizio fisico. La Luna è favorevole e vi rende pronti a nuove avventure amorose. Cercate di ascoltare il vostro partner e di essere un punto di riferimento. Plutone vi assiste nel campo professionale, sono in arrivo delle novità ma fatevi trovare pronti.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

CAPRICORNO

Il Capricorno vede un cielo sereno con qualche perturbazione astrale. Momenti di calma e tranquillità si alterneranno a nervosismi temporanei. Stasera Mercurio torna favorevole e vi ridona l’armonia. Potrete evadere un po’ dalla quotidianità con qualche nuova avventura, o anche solo dedicandovi a nuove attività culturali, come un bel film al cinema o un concerto. Oggi i pianeti dell’eros, Venere, Marte, Plutone, sono dalla vostra e la passione si accende con maggiore intensità. Nel lavoro osate e cercate di dimostrare quello di cui siete capaci.

I SEGNI FORTUNATI DI SETTEMBRE 2019 IN AMORE

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Nettuno e Saturno vi assistono, ci saranno grandi successi in ambito professionale e affettivo. Secondo l’oroscopo di oggi, con Luna nel vostro segno anche i risultati in termini economici inizieranno ad arrivare. Giornata positiva. La Luna farà brillare la vostra bellezza e Giove vi suggerisce che è il momento di una trasformazione. Luna vi donerà anche umorismo e leggerezza ed è il momento di festeggiare e di sentirsi liberi. Nel lavoro i successi acquisiti si consolideranno.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE 2019

PESCI

I nati nel segno dei Pesci avranno una giornata positiva, anche se Sole e Mercurio nella Vergine non vi assistono la prevalenza delle stelle sono dalla vostra parte. Urano in Toro vi regala energia e dinamismo. Plutone vi rende affascinanti e magnetici. Siete pronti ad affrontare grandi sfide con forza e determinazione. Ritroverete la sintonia il partner dopo un momento di distanza.

L’OROSCOPO DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE