Oroscopo di oggi: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 11 settembre 2019

OROSCOPO DI OGGI – Come andrà la giornata di oggi? Che cosa ci porteranno oggi le stelle? Sono queste le domande di molti italiani che possono trovare una risposta nell’oroscopo del giorno. Potete trovare tutte le informazioni sul vostro segno in questo articolo.

Qual è l’oroscopo di oggi? Come sarà la giornata? Ecco le previsioni per oggi, mercoledì 11 settembre 2019 su tutti i segni dello zodiaco:

LEONE

Anche oggi Venere è nel segno della Vergine, un segno a voi vicino che vi renderà generosi e socievoli. A casa e in famiglia siete un punto di riferimento per tutti e Sole, Marte e Mercurio sono dalla vostra. Lucidità e razionalità caratterizzeranno la giornata di oggi e in molti vi cercheranno per avere consigli. Siete in ottima salute e godete di un’ottimo feeling con il vostro partner, anche se occasionale. Prendetevi cura del vostro corpo e abbiate cura di voi stessi. Molti pianeti vi sono favorevoli ma state attenti perché Luna potrebbe rendervi troppo sicuri di voi stessi e farvi peccare di superbia.

VERGINE

Marte è nel vostro segno e vi porterà la voglia di ripartire con energia. Mercurio vi rende riflessivi e calmi oggi, soprattutto nelle questioni private. Mettete da parte i pensieri e concedetevi un po’ di leggerezza. In amore state trascurando un po’il vostro partner per la carriera e forse è il momento di dargli di nuovo le attenzioni che si merita. Nettuno vi sta rendendo distratti quindi fate attenzione a non dimenticarvi le persone a cui tenete. Nel lavoro sapete mettervi in gioco e osare ma non siate troppo ambiziosi. cercate di ottenere dai vostri superiori il rispetto che meritate.

BILANCIA

Per la Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi, è decisamente una giornata positiva, Luna è nel segno dell’Acquario e vi dà la possibilità di rilassarvi e riposare. Avrete oggi un’incredibile energia, che vi renderà creativi, brillanti e pieni di spirito di iniziativa. Nell’amore la Luna e Giove vi permettono di espandere le emozioni e in coppia potrete sperimentare nuove fantasie. Nel lavoro, avete determinazione ne forza di volontà, svolgete il vostro compito con onestà. Sono in arrivo nuove occasioni.

SCORPIONE

Per lo Scorpione è un periodo di nervosismo, cercate di mantenere la calma e non dare in incandescenze, soprattutto nel lavoro. Controllate la vostra irrequietezza e concedetevi delle pause rilassanti per mitigare questo momento di inquietudine. In amore Venere e Nettuno sono dalla vostra quindi è il momento di investire anche in rapporti più stabili, mentre con il vostro partner la situazione la relazione si rinsalderà. Anche nel lavoro è arrivato il momento di ritrovare, Luna e Urano in Acquario e Toro, sono contro di voi, quindi meglio non osare troppo.

