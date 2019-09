La verità sul caso Harry Quebert: anticipazioni puntata finale | 11 settembre 2019 su Canale 5

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT ANTICIPAZIONI – Ultimo appuntamento con la serie tv La verità sul caso Harry Quebert, in onda stasera 11 settembre 2019 su Canale 5. Per i tanti fan della serie è arrivato il momento della puntata finale, in cui scopriremo la verità su questo thriller di grande successo. La serie tv con Patrick Dempsey tratta dal romanzo di Joel Dicker del 2012 va in onda stasera 11 settembre su Canale 5 dalle 21.25 con l’ultima puntata. Ecco tutte le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su La verità sul caso Harry Quebert

Oggi andranno in onda gli ultimi tre episodi della fortunata serie, vale a dire l’ottavo, il nono e il decimo. Nella puntata di ieri 10 settembre Marcus vuole sapere se al tempo Nola avesse avuto una relazione con Stern, dopo di che invia il manoscritto all’editore, che lo apprezza molto e gli fa un’offerta milionaria.

Nel passato Harry, rimasto senza soldi, decide di partire. Tornando al presente, Marcus e il detective incontrano l’ex capo della Polizia: come mai non aveva indagato su Harry? L’uomo era stato sedotto da Tamara. Nel frattempo Harry viene rilasciato per assenza di prove, ma qualcuno dà fuoco alla casa di Quebert.

Tornando al passato, l’autista di Stern aggredisce involontariamente Jenny e sorveglia la casa di Harry da lontano.

La trama completa della puntata di ieri 10 settembre

La verità sul caso Harry Quebert, le anticipazioni della puntata finale di stasera

Ultima puntata con la fiction di Canale 5 La verità sul caso Harry Quebert. Nel primo episodio di stasera 11 settembre, il numero 8 della serie, Marcus capisce di essere arrivato a conclusioni sbagliate. Continua ad indagare su Luther, ma nel frattempo scopre la verità sulle ferite presenti sul corpo di Nola.

La trama del finale di stagione di stasera

Chi la picchiava davvero? Si trattava della madre? Nuove rivelazioni sul suo passato emergeranno sconvolgendo il tutto.

La trama completa della serie tv

Nell’episodio 9 Marcus e il Sergente analizzano le lettere scambiate tra Harry e Nola, per capire quale era realmente il loro rapporto. Si scopre inoltre la passione morbosa di Luther per Nola, che in lei rivedeva la sua ex fidanzata.

Il cast completo della serie tv in onda su Canale 5

Nell’episodio finale de La verità sul caso Harry Quebert assistiamo alle ultime indagini sulla misteriosa scomparsa e morte di Nola. Una confessione inaspettata porterà a risolvere il giallo su cosa è successo in quella notte del 1975.

Volete tutti i dettagli su come finisce la stagione? Li trovate a questo link, ma attenzione: rischio spoiler!

Tutti i dettagli sul finale di stagione della serie La verità sul caso Harry Quebert

La verità sul caso Harry Quebert, il trailer della serie

Ecco il trailer della serie tv La verità sul caso Harry Quebert in onda stasera con la puntata finale su Canale 5:

La verità sul caso Harry Quebert, il cast completo

Tanti gli attori celebri presenti nel cast della serie La verità sul caso Harry Quebert, tra cui Patrick Dempsey come protagonista. Ecco l’elenco completo:

Patrick Dempsey – Harry Quebert

Ben Schnetzer – Marcus Goldman

Damon Wayans Jr. – Sergente Perry Gahalowood

Kristine Froseth – Nola Kellergan

Kurt Fuller – Capitano Gareth Pratt

Tessa Mossey – Jenny Quinn da giovane

Victoria Clark – Jenny Quinn da adulta

Wayne Knight – Benjamin Roth

Don Harvey – Bobbo Quinn

Matt Frewer – Reverendo David Kellergan

Colm Feore – Elijah Stern

Josh Close – Luther Caleb

Craig Eldridge – Travis Dawn

Virginia Madsen – Tamara Quinn

Ron Perlman – Roy Barnaski

La verità sul caso Harry Quebert, dove vedere in streaming

La verità sul caso Harry Quebert va in onda in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 con tre episodi a puntata. Le puntate saranno in totale dieci.

Canale 5 si trova sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarlo anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. In diretta streaming o on demand grazie all’applicazione MediasetPlay.

La verità sul caso Harry Quebert streaming