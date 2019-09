La verità sul caso Harry Quebert: la trama della puntata finale della serie tv di stasera 11 settembre 2019

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT TRAMA – Ultima puntata della serie La verità sul caso Harry Quebert, la popolare fiction di Canale 5 tratta dal romanzo best seller di Joel Dicker e con Patrick Dempsey nel cast. Il finale di stagione va in onda stasera 11 settembre 2019 su Canale 5 dalle 21.25 con gli ultimi tre episodi. Una trama avvincente per una serie di grande successo, già andata in onda su Sky e ora in prima tv in chiaro. Finalmente il giallo che ha appassionato milioni di italiani arriva a una conclusione.

Come va a finire la serie La verità sul caso Harry Quebert? Ecco la trama completa e le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su La verità sul caso Harry Quebert

La verità sul caso Harry Quebert, la trama degli episodi di stasera | Finale di stagione

Oggi 11 settembre 2019 vanno in onda gli ultimi tre episodi della serie La verità sul caso Harry Quebert, con Patrick Dempsey. Come finisce la fiction? Questa sera assisteremo all’ottavo, il nono e il decimo episodio, e scopriremo così la verità sull’omicidio di Nola che ha appassionato milioni di italiani.

Le anticipazioni complete della puntata finale di stasera

Nel primo episodio della puntata finale di stasera Marcus si accorge che nelle sue indagini è giunto a conclusioni sbagliate. Continua ad indagare su Luther e scopre anche la verità sulle ferita che Nola presentava lungo tutto il corpo. Era davvero la madre a picchiarla?

La trama completa della serie tv

Nell’episodio 9 della serie La verità sul caso Harry Quebert Marcus capisce che ci sono altri segreti dietro il libro Le origini del male. Grazie all’aiuto del sergente, analizza le lettere che si erano scambiate Harry e Nola, cercando di capire quale era il reale rapporto tra i due.

Si scopre inoltre che Luther aveva una forte passione per Nola, perché gli ricordava la sua giovinezza e la sua ex fidanzata. Infine nell’ultimo episodio di La verità sul caso Harry Quebert, scopriremo finalmente la verità su questo giallo dalla trama così appassionante.

Il cast completo della serie tv in onda su Canale 5

Una sconvolgente dichiarazione permetterà a tutti di fare luce sull’omicidio e la scomparsa di Nola, allontanando così gli iniziali sospetti su Quebert.

Volete tutti i dettagli su come finisce la stagione? Li trovate a questo link, ma attenzione: rischio spoiler!

Tutti i dettagli sul finale di stagione della serie La verità sul caso Harry Quebert

La verità sul caso Harry Quebert streaming

La verità sul caso Harry Quebert trama, il trailer della serie

Ecco il trailer della serie tv La verità sul caso Harry Quebert in onda stasera su Canale 5: