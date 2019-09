Kim Kardashian positiva al Lupus, terribile malattia autoimmune

Kim Kardashian è positiva al Lupus, una malattia cronica autoimmune che colpisce tessuti e organi del corpo. La notizia arriva nel corso della diciassettesima stagione di “Al passo con i Kardashian”, il reality sulla vita di Kim e della sua famiglia. Nella puntata si vede la star in uno studio medico: “I tuoi anticorpi sono positivi al Lupus e all’artrite reumatoide. A volte questi test mostrano dei falsi positivi”, dice il medico a Kim Kardashian, comunicandole di essere positiva al Lupus.

Kim Kardashian commenta la notizia della positività al Lupus: “I prossimi giorni saranno un inferno. Devo capire che cos’ho e come posso risolverlo. Pensare al dolore che avverto alle mani e a quanto sta accadendo può essere spaventoso. Ero ansiosa di capire che cosa non andava”. Nella puntata di domenica prossima saranno rivelati ulteriori dettagli sulla malattia. Nel frattempo Kim ha raccontato di essere seguita da un medico che la sta aiutando a tenere sotto controllo i sintomi, tramite l’assunzione di farmaci.

“Purtroppo ho dovuto assumere dei farmaci per fermare i sintomi, ho provato di tutto per molto tempo e abbiamo scelto la strada giusta per me. Fortunatamente adesso è tutto sotto controllo”, rivela Kim Kardashian, parlando del Lupus.

Lupus: che cos’è

Ma che cos’è il Lupus? Il lupus eritematoso sistemico è una malattia cronica di natura autoimmune, che colpisce diversi organi e tessuti del corpo. In sostanza, il sistema immunitario produce autoanticorpi che, invece di proteggere il corpo da virus, batteri e agenti estranei, aggrediscono cellule e componenti del corpo stesso, come accade nelle altre malattie autoimmuni.

Tra i tessuti e gli organi più comunemente colpiti vi sono il cuore, la pelle, i polmoni, l’endotelio vascolare, fegato, reni e il sistema nervoso.

Il Lupus colpisce anche le articolazioni, ed è per questo che si considera anche una malattia reumatica. La malattia alterna periodi sintomatici a periodi di remissione. Si tratta di una malattia che colpisce principalmente le donne, specialmente tra i 15 e i 35 anni, e in particolare di origini non europee. Non esiste a oggi una cura per questa malattia, che è cronica, e dunque i suoi sintomi durano per tutta la vita.

Oltre a Kim Kardashian, c’è un’altra nota star che ha contratto il Lupus recentemente: si tratta di Selena Gomez, attrice e cantante che nel 2016 aveva annunciato di soffrire di questa terribile malattia autoimmune.

