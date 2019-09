Iran, arrestata blogger britannica

Una blogger con la doppia nazionalità, inglese e australiana, è stata arrestata in Iran assieme al compagno e a un’altra persona, una docente universitaria. Lo rivela il governo australiano, secondo quanto riportato dai media internazionali. I tre sono detenuti nella capitale Teheran.

Le due donne, una blogger anglo-australiana che stava svolgendo un viaggio in Asia con il suo compagno australiano, e una accademica dell’Università di Cambridge che stava insegnando in una università australiana, anche lei con doppia cittadinanza, sarebbero state arrestate separatamente, in diverse circostanze. Si tratterebbe dei primi casi di arresto di persone con doppia cittadinanza una delle quali non sia quella iraniana.

La blogger e il fidanzato sono stati arrestati circa 10 giorni fa, mentre non è chiaro quando sia stata arrestata l’altra donna, che – stando a fonti del Times – è tenuta in isolamento, condannata a 10 anni di detenzione.

Il governo di Canberra si è limitato a riferire che “sta fornendo assistenza consolare” alle rispettive famiglie, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda. “Per via di obblighi di riservatezza”, ha spiegato. Sullo sfondo anche l’ipotesi di uno scambio di prigionieri tra Iran e Australia.

Secondo il Times, sono detenute nel carcere di Evin, a Teheran. Lo stesso dove è rinchiusa dal 2016, con accuse di spionaggio, la project manager anglo-iraniana 41enne Nazanin Zaghari-Ratcliffe.

Tensioni tra Londra e Teheran

I tre arresti si collocano sullo sfondo delle crescenti tensioni tra Teheran e l’Occidente, dopo il ritiro unilaterale degli Usa dall’accordo del 2015 sul nucleare. Londra e Teheran, tra l’altro, si fronteggiano da mesi in quella che è stata definita “la guerra delle petroliere”. “Conflitto” che è iniziato con il fermo a Gibilterra del mercantile battente bandiera iraniana Grace-1 e proseguito due settimane dopo con il sequestro del cargo britannico Stena Impero.

Il muro contro muro prosegue ormai da tempo. Teheran, pur assicurando di non volere un conflitto, avverte di non aver alcuna intenzione di chinare il capo di fronte “al nemico, sia Saddam, Trump o la regina”.