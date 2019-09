Gossip news: le ultime notizie di oggi 11 settembre 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

La piccola Charlotte di Cambridge a scuola è soprannominata la Principessa Guerriera

La piccola Charlotte è nota per essere la cocca di papà. Non solo il Principe William adora pettinarla ogni mattina, ma soprattutto ha l’abitudine di chiamarla con delicati vezzeggiativi francesi.

Secondo un tabloid britannico però, i nuovi compagni non useranno appellativi tanto gentili quanto quelli che usa il padre, quanto piuttosto quello di “Princess Warrior”, “principessa guerriera”, con cui veniva chiamata anche all’asilo.

Sembra infatti che la piccola sia un vero e proprio maschiaccio, pronta sempre a imporsi e a comandare.

La secondogenita dei Duchi di Cambridge, infatti ha un bel caratterino. E dopo pochi giorni di scuola alla “Thomas’s Battersea”, la stessa frequentata da suo fratello George, ha già fatto capire ai suoi compagni di classe di che pasta è fatta.

Cecilia Rodriguez, il padre di Ignazio Moser non è contento di lei

Ignazio Moser e la piccola di casa Rodriguez ormai fanno coppia fissa da quasi due anni. Sin da subito il padre di Ignazio non ha apprezzato la nuova fiamma del figlio e non ha mancato di farlo notare.

Non si tratta più solo di rumors, Francesco Moser, infatti, è intervenuto in collegamento con la trasmissione Rai Storie italiane e ha detto esplicitamente di non apprezzare alcuni aspetti della fidanzata di Ignazio.

“Cecilia non è abituata alle faccende domestiche”, ha detto Francesco Moser, che ha continuato il collegamento raccontando di quando la sorella di Belen va a trovare i “suoceri”.

“Cecilia è una bella ragazza. Quando viene qui prova a fare qualcosa, anche se non è molto abituata a fare le faccende domestiche, ma imparerà”, ha continuato il campione del ciclismo. “Le insegneremo qualcosa di più forse l’anno prossimo riuscirà a cavarsela con l’orto”, ha rincarato la dose Francesco Moser, che, con un pizzico di ironia, lancia un segnale chiarissimo: no, Cecilia non deve piacergli più di tanto.

Ma Ignazio non si fa certo toccare da quello che pensa papà Francesco e in più occasioni ha specificato come Cecilia sia la donna della sua vita. A quel punto il padre ha auspicato almeno che i due si sposino nella cappella di famiglia in Trentino. Chissà! Intanto il campione del ciclismo spera che il figlio lasci da parte i riflettori e torni a una vita sobria. Cecilia sarà disposta ad accontentare il suocero?