Gli ultimi saranno ultimi, il film di Massimiliano Bruno: trama, cast e streaming

Avete presente Gli ultimi saranno i primi? Ebbene, il film di Massimiliano Bruno (regista di Boris – Il film) non è di questa opinione e il titolo, per l’appunto, è ben diverso. Gli ultimi saranno ultimi è un film del 2015, tratto dall’omonima pièce teatrale scritta dal regista di proprio pugno e interpretata da Paola Cortellesi.

Il titolo in realtà è tratto dal racconto breve di Vincenzo fiore, Esilio metafisico, pubblicato dapprima su Il Mattino e successivamente nella raccolta voluta da Franco Dragone “Cairano. Relazioni felicitanti”.

Gli ultimi saranno ultimi è stato nominato tre volte ai David di Donatello nel 2016, per le seguenti categorie: miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista e Premio David Giovani. Pur non portando a casa nessun premio, il film è stato nominato due volte anche ai Nastri d’argento e al Ciak d’oro.

Il film è arrivato nelle sale italiane il 12 novembre 2015 e dura 103 minuti.

Gli ultimi saranno ultimi, la trama del film

Luciana Colacci è una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito, Stefano. Il suo mondo perfetto raggiunge il picco di felicità quando la sua pancia lascia il posto a una tanto attesa gravidanza eppure, proprio quando iniziano a spuntare i primi segni evidenti del suo stato, il suo mondo inizia ad andare a rotoli.

La donna si ritrova senza lavoro ed è assetata di giustizia, motivo per cui cercherà di rivendicare i suoi diritti di fronte alla persona sbagliata: Antonio Zanzotto, del resto, è un ultimo proprio come lei.

La trama nel dettaglio del film Gli ultimi saranno ultimi

Gli ultimi saranno ultimi, chi fa parte del cast

Ma chi vediamo nel cast del film? In primis, i protagonisti sono tre e sono volti amati e stimati dagli appassionati del cinema italiano.

A interpretare la coraggiosa e sognatrice Luciana è Paola Cortellesi, attrice premiata col David di Donatello per la sua interpretazione in Nessuno mi può giudicare (film del 2011), ma che abbiamo visto in tante altre pellicole, da Chiedimi se sono felice a Amarsi può darsi; tra gli ultimi film al cinema che l’hanno vista protagonista possiamo ricordare Come un gatto in tangenziale, La befana vien di notte e Ma cosa ci dice il cervello.

Al fianco della Cortellesi vediamo Alessandro Gassmann, altro grande attore che qui interpreta il marito di Luciana, Stefano Colacci. Gassmann, figlio di Vittorio Gassman e Juliette Mayniel, ha recitato in tantissimi film: tra i più recenti menzioniamo Una storia senza nome, Non ci resta che il crimine e Croce e delizia.

Terzo protagonista è Fabrizio Bentivoglio, nel cast di film come La sedia della felicità, Tutto tutto niente niente, Sconnessi, Loro, Il testimone invisibile, che ne Gli ultimi saranno ultimi interpreta Antonio Zanzotto.

Infine nel cast della commedia vediamo anche Ilaria Spada che interpreta Simona, Stefano Fresi che interpreta Bruno Sebastiani, Maria Di Biase che interpreta Loredana, Giorgio Caputo che interpreta Enzo, Irma Carolina Di Monte che interpreta Manuela, Silvia Salvatori che interpreta Rossana, Matteo Valentini che interpreta Mario e Alessandra Costanzo che interpreta la signora Graziosi.

Il cast del film Gli ultimi saranno ultimi

Gli ultimi saranno ultimi, dove vedere il film in tv e streaming

Ma dove vedere Gli ultimi saranno ultimi? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 1 mercoledì 11 settembre 2019, alle ore 21:25. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto uno del telecomando del digitale terrestre, e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che consente agli utenti – previa registrazione di usufruire dei contenuti mandati in onda dalla Rai.

Chi è impegnato quella sera e non può seguire in diretta il film, può recuperarlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.