Destini incrociati trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 3

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori un film drammatico del 1999, Destini incrociati, diretto da Sidney Pollack con protagonista Harrison Ford. La pellicola, che va in onda sul terzo canale Rai in prima serata alle 21.20, è ispirata a un fatto realmente accaduto nel 1982 e tratta dal romanzo Random Hearts di Warren Adler.

Ma di cosa parla il film? Ecco la trama completa.

Il sergente William Dutch Van Den Broek è un investigatore nella sezione Affari Interni della polizia di Washington che sta tentando di incastrare, insieme al collega Alcee, un poliziotto corrotto, George Beaufort, che impone il pizzo ai commercianti del suo quartiere.

Dutch è felicemente sposato con una bella stilista, Peyton, e i due programmano di andare in una sera normale di un giorno qualunque a cena in un ristorante rinomato. Lei, però, gli lascia un messaggio in segreteria telefonica per avvisarlo di essere dovuta partire improvvisamente per Miami per lavoro.

Dall’altra parte c’è Kay Chandler, candidata al Congresso per lo stato del New Hampshire, moglie di un affermato avvocato e madre di una studentessa quindicenne. Mentre la donna è impegnata con la campagna elettorale il marito le comunica la sua partenza per New York, dove le spiega che si tratterrà per qualche giorno per motivi di lavoro.

In realtà, però, il marito di Kay e la moglie di Dutch sono da tempo amanti ed entrambi partono per Miami sullo stesso aereo per trascorrere del tempo insieme in Florida. Il volo, però non giungerà mai a destinazione e, cadendo in mare, li lascerà entrambi vittime.

Dutch, sconvolto dalla perdita della moglie, scoprirà dalle sue colleghe che a Miami la sua ditta non aveva alcuna sfilata in programma in quei giorni; a quel punto non ci vorrà molto perché Dutch riesca a scoprire che la moglie aveva da tempo un amante. Ossessionato dal tradimento della consorte, si intestardirà nel cercare di ricostruire il passato della donna e nella sua frenetica ricerca arriverà a casa della vedova dell’amante della moglie defunta, Kay Chandler, ignara del tradimento del marito. Kay si rifiuterà di aiutare Dutch con la sua “indagine”, sia per proteggere la serenità della figlia che per evitare scandali che comprometterebbero la sua campagna elettorale.

La 15enne, però, scoprirà da sola che il proprio padre non era il marito esemplare che credeva. Quando Kay, che non dovrà quindi più nascondere nulla, accetta di collaborare con Dutch fino ad accompagnarlo a Miami, tra i due scoppierà la passione.

L’investigatore, però, finirà in un brutto guaio: dopo aver malmenato il corrotto collega Beaufort sarà sospeso dal servizio e quest’ultimo tenterà di ucciderlo proprio mentre esce dall’appartamento che era stato la garçonniere del marito di Kay. Ferito, Dutch finirà all’ospedale, mentre Beaufort, seguito a sua volta da Alcee, verrà arrestato. La relazione fra Kay e Dutch finirà in pasto alla stampa, Kay perderà le elezioni mentre Dutch si guadagnerà il grado di tenente. Quando i due si incontreranno la vigilia di Natale all’aeroporto di Washington, dove lei è in partenza per il New Hampshire, si prometteranno di riprendere la loro relazione.

