Destini incrociati: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, 11 settembre 2019, in prima serata su Rai 3 alle 21.20 va in onda Destini incrociati, film del 1999 per la regia di Sydney Pollack con protagonisti Harrison Ford e Kristin Scott Thomas. La pellicola, tratta dal romanzo Random Hearts di Warren Adler, è ispirato ad un fatto realmente accaduto nel 1982.

Il regista Pollack ha preso parte nel film, recitando il ruolo di Carl Broman (consulente elettorale di Kay). Ma vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: trama, cast, trailer e come vederlo in tv e in streaming.

Destini incrociati film | Trama

Il film racconta la storia di Dutch Van Den Broeck, sergente presso il dipartimento Affari Interni della polizia di Washington la cui moglie Peyton, dopo averlo salutato in un giorno qualunque prima di andare a lavoro, rimane vittima di un disastro aereo. Nel frattempo anche Kay Chandler, deputata del New Hampshire impegnata nella campagna per la rielezione, perde il marito Cullen, imbarcatosi sullo stesso aereo per New York che ha preso la moglie di Dutch.

Trovandosi di fronte all’evidenza dei fatti, Dutch e Kay dovranno constatare che i rispettivi coniugi, entrambi morti su quell’aereo e che sedevano vicini, avevano una storia: risultavano addirittura registrati su quel volo come marito e moglie. Sconvolti sia dal dolore che dalla inattesa notizia di un adulterio, Dutch e Kay si trovano forzatamente vicini: lei, rimasta con una figlia adolescente e con un campagna elettorale da gestire, non vorrà sapere niente più dello stretto necessario mentre lui sarà deciso a ricostruire le fasi di quel rapporto. Alla fine tra i due nascerà un sentimento.

La trama completa e come finisce il film

Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Harrison Ford – Sergente William “Dutch” Van Den Broeck

– Sergente William “Dutch” Van Den Broeck Kristin Scott Thomas – Kay Chandler

– Kay Chandler Kate Mara – Jessica Chandler

– Jessica Chandler Charles S. Dutton – Alcee

– Alcee Bonnie Hunt – Wendy Judd

– Wendy Judd Dennis Haysbert – Detective George Beaufort

– Detective George Beaufort Sydney Pollack – Carl Broman

– Carl Broman Richard Jenkins – Truman Trainor

– Truman Trainor Paul Guilfoyle – Dick Montoya

– Dick Montoya Susanna Thompson – Peyton Van Den Broeck

– Peyton Van Den Broeck Peter Coyote – Cullen Chandler

Destini incrociati film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Streaming

Come vedere il film Destini incrociati in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 11 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

