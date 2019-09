Concorsi pubblici news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi martedì 10 settembre 2019

In questo articolo puoi trovare le ultime news sui concorsi pubblici e tutti gli aggiornamenti sui relativi bandi, le domande e le modalità di partecipazione. In modo rapido e veloce potrai avere accesso a tutte le informazioni che cerchi. Le nostre fonti sono la Gazzetta Ufficiale e la Pubblica amministrazione. Di seguito tutte le ultime novità sui concorsi pubblici aggiornate alla data di oggi, mercoledì 11 settembre 2019.

Il concorso indetto da Inail e Ministero del Lavoro: 1514 posti

Maxi concorso Inail e Ministero del Lavoro: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2019 il bando per 1514 assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell’INAIL e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Per partecipare alla selezione, indetta attraverso la Commissione per l’attuazione del progetto Ripam, c’è tempo fino all’11 ottobre 2019 (qui tutti i dettagli e il bando).

Concorsi pubblici: concorso alla Camera dei deputati: 38 posti

La Camera dei Deputati ha bandito un concorso per reclutare 38 nuovi consiglieri parlamentari e il bando scadrà il 13 settembre. Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio e i posti a concorso sono 38. I posti ricercati: 30 consiglieri con professionalità generale e 8 con professionalità tecnica.

Qui puoi trovare maggiori informazioni sul concorso alla Camera dei deputati. Requisiti e come candidarsi

Concorsi news: Concorso della Regione Emilia Romagna: 447 posti

Il bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna per l’assunzione di 447 specialisti scade tra pochi giorni, il 13 settembre. Questi i profili ricercati: 117 specialisti agro-forestale, 108 specialisti in area amministrativo giuridica, 59 specialisti della trasformazione digitale, 83 specialisti economico-finanziario, 46 specialisti in gestione del territorio e del patrimonio pubblico e 37 specialisti in programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale

Qui tutti i dettagli sul concorso pubblicato dalla regione Emilia Romagna

Concorsi pubblici, Concorso Mibac: 1052 posti

Il Mibac ha bandito il 9 agosto un concorso per pubblico per 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza a tempo indeterminato. Per partecipare si dovranno inviare le domande entro il 23 settembre. I vincitori svolgeranno mansioni di custodia dei monumenti, parchi, siti storici e musei in tutta Italia.

Qui i dettagli sul bando di concorso del Mibac per 1052 posti di vigilanti

Concorso Ministero dell’Ambiente: 251 posti

Il bando di concorso del Ministero dell’Ambiente per l’assunzione a tempo indeterminato di 251 funzionari scade il 23 settembre. Il bando è apparso il 9 agosto in gazzetta Ufficiale e la selezione sarà gestita dalla commissione Ripam. Questi i posti a disposizione: 55 funzionari nel settore dell’ingegneria dell’ambiente, energetica e nucleare, oltre che gestionale. 35 funzionari dovranno con competenze di fiscalità ambientale e economia. 25 funzionari dovranno avere esperienza nell’urbanistica, nella pianificazione territoriale e nell’architettura del paesaggio. 22 unità con esperienza nel settore delle scienze biologiche e biologia marina. 11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche. 30 funzionari con esperienze nel settore delle scienze geofisiche e geologiche. 60 funzionari con competenze nei settori delle scienze ambientali, agrarie e forestali. 13 funzionari con competenze di statistica.

Qui puoi trovare ulteriori dettagli sul concorso del Ministero dell’Ambiente

Concorsi 2019, Concorso in Banca d’Italia: 55 posti

Il concorso in Banca d’Italia per 55 esperti in discipline giuridiche e economico-statistiche è in scadenza il 23 settembre. Potranno partecipare solo i laureati con un voto di laurea minimo di 105 su 110.

Bando di concorso per il servizio civile: 39,646 posti

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno pubblicato un bando per 39,646 giovani tra i 18 e i 28 anni. I posti saranno così distribuiti: 20.223 giovani parteciperanno a 1454 progetti ordinari in Italia, 951 seguiranno 130 progetti all’estero, 2196 aderiranno ad altri 167 progetti con misure aggiuntive sul territorio italiano e infine 16.276 operatori rientreranno in 2.046 progetti ”ordinari”, sempre in Italia. Si può fare domanda tramite la piattaforma online a questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14:00 del 10 ottobre 2019.

Concorso navigator Anpal: 1650 posti in arrivo nei Centri di Sicilia e Campania

Concorsi pubblici, i bandi ancora attivi e quelli in scadenza a settembre

Concorso Camera dei deputati per consiglieri parlamentari in scadenza a settembre

Concorso regione Emilia-Romagna per 400 posti di lavoro in scadenza a settembre