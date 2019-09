Concorsi pubblici, i bandi ancora attivi e quelli in scadenza a settembre

Sono molti i bandi dei concorsi pubblici in scadenza a settembre e ormai il tempo per presentare le domande di partecipazione sta per finire. In questo articolo puoi trovare tutte le informazioni che riguardano i bandi in scadenza a settembre già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorso per consigliere parlamentare Camera dei deputati in scadenza il 13 settembre

Scadrà il 13 settembre il concorso per lavorare in Parlamento come consigliere parlamentare. Il bando ufficiale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio e i posti a concorso sono 38. Si ricercano 30 consiglieri con professionalità generale e 8 con professionalità tecnica.

Concorso della regione Emilia romagna per 447 specialisti in scadenza 13 settembre

Sempre il 13 settembre scade il bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna per l’assunzione di 447 specialisti di cui 117 specialisti agro-forestale, 108 specialisti in area amministrativo giuridica, 59 specialisti della trasformazione digitale, 83 specialisti economico-finanziario, 46 specialisti in gestione del territorio e del patrimonio pubblico e 37 specialisti in programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale

Concorso Mibac in scadenza il 23 settembre

Il Mibac ha bandito il 9 agosto un concorso per pubblico per 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza a tempo indeterminato e le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 23 settembre. I nuovi assunti svolgeranno mansioni di custodia dei monumenti, parchi, siti storici e musei in tutta Italia.

Concorso al Ministero dell’Ambiente in scadenza il 23 settembre

Scade invece il 23 settembre il bando di concorso del Ministero dell’Ambiente per l’assunzione a tempo indeterminato di 251 funzionari. Il bando è apparso il 9 agosto in gazzetta Ufficiale e la selezione sarà gestita dalla commissione Ripam. Questi i posti a disposizione: 55 funzionari nel settore dell’ingegneria dell’ambiente, energetica e nucleare, oltre che gestionale. 35 funzionari dovranno con competenze di fiscalità ambientale e economia. 25 funzionari dovranno avere esperienza nell’urbanistica, nella pianificazione territoriale e nell’architettura del paesaggio. 22 unità con esperienza nel settore delle scienze biologiche e biologia marina. 11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche. 30 funzionari con esperienze nel settore delle scienze geofisiche e geologiche. 60 funzionari con competenze nei settori delle scienze ambientali, agrarie e forestali. 13 funzionari con competenze di statistica.

Sempre il 23 settembre scade anche il concorso in Banca d’Italia per 55 esperti in discipline giuridiche e economico-statistiche. Potranno partecipare solo i laureati con un voto di laurea minimo di 105 su 110.

