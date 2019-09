Stefano Oradei piange dopo la rottura con Veera Kinnunen

La ferita è ancora aperta. Stefano Oradei, uno dei ballerini di Ballando con le stelle, non riesce a pensare alla sua ex fidanzata Veera Kinnunen, che pare abbia iniziato una storia d’amore con l’ex calciatore Dani Osvaldo (conosciuto nella sala prove di Ballando).

Le parole di Stefano Oradei in questo video

“Per me la sofferenza è stata molto forte, perché inaspettata”, ha raccontato il ballerino ospite della seconda puntata di Storie italiane. “Non mi aspettavo tutto questo. Spesso nelle coppie ci sono degli screzi, poi uno si siede e trova una soluzione: questa soluzione non è stata trovata ed è stato un piccolo shock”. Le sue parole sono molto forti. Un vero sfogo dopo la rottura. “Voglio tutelare Veera. Le mie lacrime sono di emozione positiva nei confronti di una relazione di undici anni, non c’è nessun dramma né tristezza, ma la consapevolezza di aver vissuto una bella storia. La verità è che sono felice di quello che siamo stati”, ha continuato nella lunga intervista face to face con la conduttrice.

Ma Oradei ha fatto chiarezza una volta per tutte: “La nostra storia si è conclusa prima che lei si mettesse con Osvaldo, dopodiché lei ha fatto la sua scelta. C’è poco da commentare: è successo che il nostro rapporto è finito. Le discussioni ci sono state, ma fanno parte di tutte le coppie. L’unica differenza è che noi, in quanto personaggi pubblici, ne abbiamo parlato davanti a tutti dopo che un giornale ci aveva paparazzati durante una lite.

Quella era stata una situazione spiacevole per lei, per me, per il programma, che non doveva accadere, ma era stata una discussione tra due innamorati. Dopo quel momento, piano piano, ho cominciato a realizzare che lei si stava allontanando da me”. Adesso il ballerino è single. Vuole ritrovare la serenità. “Per ora non sento la necessità di condividerlo con qualcuno”.

