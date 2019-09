Stasera in tv 9 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 10 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 10 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Mister Felicità

Questa sera su Rai 1 una divertente commedia con Alessandro Siani, Mister Felicità.

Trama: Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso che vive in Svizzera dalla sorella Caterina. Quando un imprevisto la costringe all’immobilità e a costose cure, a Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Un giorno, approfittando di un’assenza del dottore, Martino si finge il suo assistente e uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio sono però alle porte: ce la farà Martino a far tornare Arianna a vincere?

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Una notte al museo

Questa sera su Rai 2 un famoso film con protagonista Ben Stiller, Una notte al museo.

Trama: Un papà bambinone e casinista accetta un lavoro come custode notturno di un museo. Il lavoro sembrerebbe semplice, non fosse per il fatto che di notte tutto nel museo prende vita, mummie e scheletri di dinosauro compresi.

Di cosa parla e come finisce Una notte al museo

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 torna #cartabianca, il programma in cui Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Una vita

Su Rete 4 questa sera torna Una vita, soap opera sudamericana, con una nuova puntata.

STASERA IN TV 10 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – La verità sul caso Harry Quebert

Su Canale 5 stasera vanno in onda i nuovi episodi della serie La verità sul caso Harry Quebert, basata sull’omonimo romanzo di Joel Dicker del 2012 e che vede come protagonista l’attore Patrick Dempsey.

GUIDA TV 10 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Attacco al potere 2

Su Italia 1 questa sera va in onda Attacco al potere 2, film di azione con protagonista Gerard Butler.

Trama: A Londra il Primo ministro britannico muore in circostanze misteriose. Il suo funerale rappresenta un evento a cui non possono mancare tutti i leader piuù importanti del mondo occidentale. Tuttavia, quello che dovrebbe essere l’evento più protetto della Terra si trasforma presto in un complotto per uccidere i capi più potenti del pianeta, devastando ogni punto di riferimento noto nella capitale inglese e scatenando una terrificante visione del futuro. La vita del presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher è in serio pericolo ma Mike Banning, il suo formidabile capo dei Servizi segreti, farà di tutto per evitare il peggio.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 10 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di Martedì

Questa sera su La7 torna il programma di approfondimento settimanale condotto da Giovanni Floris, Di Martedì.

PROGRAMMI TV 11 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – 11 settembre: senza scampo

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di 11 settembre: senza scampo, film che racconta la prima e più grande tragedia del XXI secolo.

Trama: L’11 settembre 2001 cinque persone si ritrovano intrappolate in un ascensore nel World Trade Center. La loro unica speranza di sopravvivere è lavorare insieme per cercare di salvarsi dall’imminente crollo degli edifici.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Salt

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Salt.

Trama: In qualità di ufficiale della CIA, Evelyn Salt ha giurato fedeltà alla sua patria. Una fedeltà messa in discussione quando un disertore la accusa di essere una spia russa. Convinta di essere vittima di un complotto, Evelyn Salt si dà alla fuga e riesce ad evitare di essere catturata. Ma il suo comportamento anziché dimostrare la sua innocenza riesce solo ad alimentare ulteriori dubbi sul suo conto.

Ecco il trailer:

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Questa sera su Sky Uno torna lo chef Bruno Barbieri con la divertente sfida tra esperti di hotellerie.