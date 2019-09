Previsioni meteo di oggi, 10 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 10 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 10 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 10 settembre 2019 | NORD

Nella giornata di oggi al Nord Italia sono attesi, fin dal mattino, addensamenti compatti, soprattutto sulle regioni alpine e nel Nord-Ovest. In queste zone ci saranno anche rovesci e temporali. Sarà particolarmente colpita l’area a ovest del Piemonte. Su alcune aree del settore nord-occidentale sono attese addirittura delle grandinate. Cielo poco nuvoloso altrove.

Nel pomeriggio, invece, sulle regioni alpine del centro-orientali ci sarà un miglioramento delle condizioni del meteo, con nuvole in diradamento. In serata, cielo prevalentemente sereno anche sulle aree pianeggianti del Piemonte.

CENTRO E SARDEGNA

Nubi in aumento anche sulle regioni del Centro e sulla Sardegna. Sull’isola, in particolare, si attendono precipitazioni e temporali, con una concentrazione particolare sul settore orientale. Velature sulle altre regioni, con particolare concentrazione sulle aree tirreniche.

SUD E SICILIA

In questo martedì 10 settembre 2019 si attendono nuvole anche sul Sud Italia, in particolare su Sicilia e Calabria meridionale. Fin dal mattino ci saranno rovesci e temporali sull’isola maggiore e in serata le precipitazioni si sposteranno anche sulla bassa Calabria e sulla Campania.

Previsioni meteo oggi martedì 10 settembre 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime sono in aumento al Nord Ovest, stazionarie su tutto il resto del Nord e in diminuzione nelle aree del Centro e del Sud Italia.

Le massime, invece, saranno in aumento sul Triveneto, sulla Toscana e sull’Umbria, mentre ci sarà un sensibile calo delle colonnine di mercurio al Centro-Sud. Temperature stazionarie sul resto dell’Italia.

VENTI

Le previsioni meteo di martedì 10 settembre 2019 prevedono venti moderati orientali su Sicilia e Sardegna, con rinforzi nelle aree colpite da temporali. Ci saranno inoltre venti forti di Foehn sulla Liguria e da deboli a moderati sul resto della penisola.

Previsioni meteo oggi martedì 10 settembre 2019 | MARI

I mari saranno quasi tutti mossi, con tendenza a un aumento del moto ondoso sul mar Ligure, di Sardegna e sullo stretto di Sicilia meridionale. L’Adriatico e lo Ionio invece saranno poco mossi.

