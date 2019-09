Pensioni news e Quota 100: ultime notizie e novità di oggi

Ecco tutte le news e le ultime novità di oggi in tema di pensioni e, in particolare, Quota 100. Tra i contribuenti c’è molta curiosità sulle politiche economiche del nuovo governo, sostenuto da Pd e M5S, in particolare in materia di pensioni. Nella prossima Legge di Bilancio, Quota 100 (cos’è) verrà mantenuta o sarà smantellata? Di seguito tutte le notizie, aggiornate in tempo reale, per essere sempre aggiornati.

PENSIONI QUOTA 100 ULTIMISSIME NEWS – C’È L’ACCORDO TRA PD E M5S

Su Quota 100 e le pensioni anticipate le due forze di governo, Pd e M5s, avrebbero finalmente trovato l’accordo. La misura per il pensionamento anticipato sarà in vigore ancora altri due anni, poi basta. Resterà in piedi, come previsto, fino alla fine del 2021, magari con finestre di uscita meno frequenti, ma non sarà prorogata. Questo il compromesso che avvicina il Movimento 5 stelle, che aveva detto “Quota 100 non si tocca”, al Partito democratico, che aveva chiesto invece lo stop anticipato al 2020 (qui l’articolo completo).

Quota 100 news, Tridico: “Nel primo anno risparmiati 4 miliardi”

Nel suo primo anno di attuazione il programma Quota 100 ha registrato un risparmio per le casse dello Stato pari a circa 4 miliardi di euro. Lo ha sottolineato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, dicendosi “soddisfatto” di come Quota 100 sta andando. Lo stesso risparmio “avverrà probabilmente anche per il prossimo anno”, ha aggiunto Tridico lasciando intendere, quindi, che la misura sarà confermata dal nuovo governo, sostenuto da M5S e Pd (qui l’articolo completo).

“Quota 100 non è esplosiva per conti pubblici: abbiamo avuto circa 170mila domande di quota 100 per pensionamento anticipato e questo vuol dire circa la metà rispetto a quanto previsto in sede di relazione tecnica, circa 290mila”, ha fatto notare Tridico.

Pensioni news: il nuovo governo e Quota 100

Tra le due forze di governo, Pd e M5S, non c’è identità di veduta in tema di pensioni. Durante l’esperienza all’esecutivo insieme alla Lega, i Cinque Stelle sono stati promotori di Quota 100, il programma di pensione anticipata che consente di accedere alla previdenza sociale a chi ha almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. Il Pd, che all’epoca era all’opposizione, ha sempre bocciato questa misura, bollandola come rischiosa per la tenuta dei conti pubblici.

Ieri, lunedì 9 settembre, il premier Giuseppe Conte ha tenuto un lungo discorso alla Camera con cui ha chiesto (e ottenuto) la fiducia. Nel suo intervento il presidente del Consiglio non ha però mai fatto cenno al tema pensioni. Mentre Conte parlava, all’estero di Montecitorio è andata in scena una manifestazione contro il governo organizzata da Fratelli d’Italia e Lega. Dal palco allestito davanti al parlamento, il leader leghista Matteo Salvini ha avvertito: “Se cambiano Quota 100 li chiudiamo nel Palazzo”.

Intanto, un importante deputato del Pd, l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, ha dichiarato che a suo avviso Quota 100 è “dannosa” e che andrebbe eliminata”. E in questi giorni, pare, sia arrivato l’accordo.

