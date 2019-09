Oroscopo Paolo Fox oggi | 10 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia che mette sempre in mostra quando è ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 10 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, è in arrivo per voi una giornata nella quale sarete fortemente impegnati nelle questioni sentimentali. Vi sentite infatti un po’ annoiati da una storia d’amore col partner che procede bene, ma senza grandi exploit.

Che fare? Le stelle vi consigliano di mettere in chiaro le cose e di pretendere un nuovo atteggiamento. Nel frattempo, non trascurate il lavoro: è il momento propizio per mettervi in gioco in settori che finora non avete mai esplorato.

TORO

Amici del Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per voi una giornata molto positiva. Se ieri vi sentivate ancora scossi per il weekend, infatti, da questo martedì riuscirete a rimettervi sulla strada giusta. Soprattutto sul lavoro, dove riceverete diversi complimenti da colleghi e superiori per un vostro successo personale.

Approfittate delle stelle benevole per cambiare ciò che non va nella vostra vita. Attenti a qualche rapporto personale che rischia di logorarsi, un po’ per pigrizia, un po’ per le troppe cose non dette. Non è ancora troppo tardi per porre rimedio.

GEMELLI

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede che i Gemelli partiranno un po’ con il freno a mano tirato. Sul lavoro, molti di voi faranno molta fatica ad abituarsi a una nuova situazione. Meglio risolvere adesso dei dubbi che vi assalgono, piuttosto che ritrovarvi nei guai più avanti.

In amore, cercate di non farvi influenzare dallo stress del lavoro. Dovete essere presenti e affettuosi anche se la vostra testa è altrove. La vostra famiglia ha bisogno di voi. E anche voi di lei.

CANCRO

Tante buone notizie in arrivo per il Cancro, che in questo martedì godrà di una grande energia e di un buon fiuto per gli affari. In giornata vi ritroverete davanti a una decisione importante da prendere, ma sarete molto sicuri della vostra scelta.

Sul lavoro, inoltre, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi indica che non vi farete buttare giù da alcuni contrattempi. La vostra tenacia sarà esemplare e i risultati che otterrete nei prossimi giorni varranno una soddisfazione immensa.

Il segno fortunato del 10 settembre

Il segno di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox è senz’altro quello del Toro, che riuscirà a raddrizzare una situazione davvero difficile sul lavoro e verrà ricompensato per l’intuizione.