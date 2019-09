Oroscopo Paolo Fox domani | 11 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni di domani, mercoledì 11 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, nell’ultimo periodo siete stati un po’ avventati nelle vostre decisioni. Sia nel lavoro, che in amore. Adesso state un po’ pagando le conseguenze di alcune scelte e avete perso entusiasmo per quello che prima vi sembrava vitale.

Che fare? L’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede per voi una giornata di grandi riflessioni. È il caso di cambiare ancora la vostra vita? Forse sì. Rifletteteci bene, chiedete consiglio a chi vi vuole bene davvero.

CAPRICORNO

Il Capricorno invece si affaccia alla giornata di mercoledì 11 settembre con la voglia di riprendersi dopo una fase un po’ complicata. Molti di voi, infatti, hanno vissuto momenti difficili in amore tra primavera ed estate. Adesso state uscendo dalla crisi, ma non siete ancora in forma.

Le stelle vi invitano a essere molto prudenti, sia nei rapporti di lavoro che in quelli familiari. Non è assolutamente il momento giusto per scatenare nuove polemiche.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox pone l’accento sul vostro atteggiamento dei giorni scorsi. Siete sicuri che la vostra scelta di essere pressanti con chi deve lavorare con voi sia quella giusta?

State creando dei disagi nei rapporti personali per ottenere risultati professionali. Ne vale la pena? Rifletteteci. Nel frattempo siate meno competitivi con gli altri e dedicatevi di più agli affetti.

PESCI

I Pesci stanno vivendo un periodo un po’ difficile, fatto di delusioni amorose e soprattutto di tradimenti da parte delle persone che consideravate amiche. In amore non tollerate l’infedeltà, neanche in un periodo di crisi.

L’oroscopo di domani di Paolo Fox vi consiglia di mettere una pietra sopra a quello che ormai è passato. Avete bisogno di belle novità nella vostra vita: cercatele negli amici di sempre, in nuove conoscenze e nella vostra famiglia.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato dell’11 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente quello del Capricorno, in grande recupero dopo un paio di settimane davvero complicate dal punto di vista dell’amore. Avete rinunciato a Cupido, ma avete guadagnato nuovamente un po’ di serenità. Approfittatene.

