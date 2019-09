Oroscopo Paolo Fox domani | 11 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, mercoledì 11 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Amici del Leone, in questo mercoledì le stelle vi consigliano di coltivare al meglio i rapporti personali, visto che ultimamente vi state divertendo a provocare gli altri.

Smettete di essere impazienti o di pretendere troppo. Provate a ritrovare un po’ di armonia, che vi servirà anche per il lavoro. Portate avanti i vostri progetti senza grosse paure: avete tutte le capacità per riuscire a concluderli positivamente.

VERGINE

L’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede per la Vergine una giornata a dir poco complicata. In questa giornata, infatti, sarete letteralmente sommersi dagli impegni di lavoro, al punto che non riuscirete a dedicare tempo a sufficienza per le persone a cui volete più bene.

Nonostante ciò, tirate avanti per la vostra strada. Che sarà ricca di soddisfazioni. Scatta però l’allarme sulle vostre finanze: ultimamente non avete badato a spese, ma adesso è giunto il momento di darvi una regolata.

BILANCIA

Che caos, per voi della Bilancia, sul lavoro. Negli ultimi giorni i vostri superiori hanno imposto una serie di drastici cambiamenti che vi renderanno la vita molto complicata. È solo questione di abitudine: non fatevi prendere dallo sconforto e spingete a più non posso.

Per la giornata di domani l’oroscopo di Paolo Fox prevede inoltre un aumento delle responsabilità a vostro carico. Sarete soddisfatti della nuova situazione o sarà solo una nuova fonte di stress?

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, ultimamente vi sentite un po’ soli. Tutte le persone con cui avete a che fare vi giudicano per l’aspetto fisico, per il vostro rendimento lavorativo, per le apparenze e per tutto ciò che più vi dà fastidio. Nessuno si ferma a parlare con voi per capire cosa vi sta succedendo.

Mentre il mondo corre via veloce, domani avrete solo bisogno di fermarvi e rimanere in panchina. Siete stanchi di perdere occasioni perché non avete il coraggio di osare: guardatevi attorno per una buona volta, senza paura.

Il segno fortunato dell’11 settembre

Il segno più fortunato tra voi per domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è quello della Bilancia, che sta vivendo una fase di vera rivoluzione sul lavoro ma è pronta a prendersi le proprie responsabilità senza paura.

