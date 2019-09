Piacenza, interrogatorio Massimo Sebastiani su omicidio Elisa Pomarelli

Oggi, 10 settembre, si svolge l’interrogatorio di Massimo Sebastiani sull’omicidio di Piacenza. L’uomo, 45 anni, è accusato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli, 28 anni. Dopo l’omicidio, che dovrebbe essere avvenuto lo scorso 25 agosto, giorno in cui i due sono scomparsi, l’uomo si è nascosto in un casolare abbandonato a Sariano di Gropparello, non lontano dal pollaio di casa sua, in cui avrebbe strangolato la donna, e dal luogo in cui poi ha nascosto il cadavere.

L’interrogatorio di garanzia di Massimo Sebastiani è previsto in mattinata nel carcere delle Novate, alla presenza del suo legale difensore Mauro Pontini. L’avvocato ha raccontato che il suo assistito è pentito dell’omicidio, ma sul movente di quel gesto efferato preferisce non sbilanciarsi: “È ancora oggetto di indagine”.

Il video dell’omicidio di Piacenza

Intanto, è stato rivelato che dell’omicidio di Elisa Pomarelli, o meglio dell’ultima parte dell’omicidio di Piacenza, ci sarebbe un video. Le immagini del sistema di sicurezza dell’officina meccanica dove lo stesso 45enne lavorava come tornitore, praticamente dietro casa sua, è già da giorni nelle mani della Procura di Piacenza e del Ris.

Probabilmente è stato proprio guardando quelle immagini che i magistrati piacentini hanno scoperto il delitto. Tanto da cambiare il reato da sequestro di persona, per il quale si indagava nei primi giorni della scomparsa della coppia, a omicidio volontario e occultamento di cavare. Sono questi i due capi di imputazione dell’arresto di Massimo Sebastiani, avvenuto sabato scorso a Sariano di Gropparello nella casa dell’ex suocero Silvio Perazzi. Oggi l’interrogatorio che potrebbe svelare molto di più di quello che è accaduto quel giorno a Piacenza.

Elisa Pomarelli, mercoledì l’autopsia

Altre risposte sull’omicidio di Piacenza potranno arrivare dall’autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli. Secondo fonti vicine alla procura, l’autopsia potrebbe svolgersi domani, mercoledì 11 settembre, a cura del medico legale dell’istituto di Pavia. Servirà per accertare con precisione le cause della morte di Elisa.

> “Gigante buono”, “amore non corrisposto”, “raptus”: il femminicidio di Piacenza dimostra una narrazione sensazionalistica e maschilista (di G. Cavalli)