Massimo Boldi e la nuova fidanzata: tra loro 34 anni di differenza d’età

Massimo Boldi innamorato pazzo della sua nuova fidanzata. Da Caterina Balivo, nel corso del programma di Rai 1 “Vieni da me”, Boldi annuncia di aver trovato l’amore: “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato. Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna dall’altra parte non voglio fare il pensionato”.

Boldi, che lo scorso anno è tornato al cinema con De Sica dopo molti anni di stop, confessa di essere innamorato di Irene Federica Fornaciari. Una donna di 40 anni, quindi ne ha 34 in meno dell’attore. Ci sarebbe un bel rapporto anche tra le figlie di Boldi e Irene, come possono testimoniare diverse foto sui social.

Cipollino, così lo chiamano i fan, qualche settimana fa è stato immortalato a Lucca in Toscana con Irene. Probabilmente hanno trascorso insieme un fine settimana romantico.

Boldi è stato sposato a lungo con Marisa, morta dopo una lunga malattia. A “Vieni da me” ha raccontato: “Negli anni settanta ho trovato una latteria che gestivo con la mia famiglia e lù ho conosciuto mia moglie Marisa che è diventata la donna della mia vita.

Siamo stati insieme 31 anni. Ha combattuto 10 anni, sembrava guarita, ma quella malattia è terribile. In camera mia, durante la notte, si accendeva una luce che mi svegliava e poi si spegneva da sola. Ora non accade più”.

L’attore milanese qualche anno fa ha pubblicato un libro, intitolato “Le mie tre vite” dove ha parlato di tanti temi: dalla perdita del padre a diciotto anni fino alla scomparsa della moglie Marisa, che gli è stata accanto per trent’anni. In quel momento è finita la sua seconda vita. Ora vive la sua “terza vita”.

