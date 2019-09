La verità sul caso Harry Quebert streaming e tv: dove vedere la serie tv

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT STREAMING – Tratto dal medesimo romanzo di Joel Dicker del 2012, che ha venduto milione di copie in tutta Europa, arriva su Canale 5 la serie La verità sul caso Harry Quebert con protagonista Patrick Dempsey. Una miniserie in dieci episodi, diretta dal regista premio Oscar Jean-Jacques Annaud.

Dopo essere stata trasmessa su Sky Atlantic, la serie è passata in chiaro su Canale 5 che la trasmette in prima serata. La trama racconta della misteriosa scomparsa di una ragazza di 15 anni, Nola Kellergan, avvenuta nel 1975. Trentanni dopo, il cadavere della ragazza viene ritrovato sepolto nella proprietà di Harry Quebert, un distinto professore universitario, autore del libro best seller Le origini del male.

Accanto al cadavere viene trovato il manoscritto del romanzo di Quebert, che pongono numerosi dubbi sulla complicità del professore nell’omicidio. Ad aiutarlo il suo assistente Marcus Goldman.

Ma come fare per seguire la serie La verità sul caso Harry Quebert in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La verità sul caso Harry Quebert, dove vedere la serie in tv

Le dieci puntata della serie tv La verità sul caso Harry Quebert vanno in onda in prima serata su Canale 5. Canale 5 si trova sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarlo anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

La verità sul caso Harry Quebert, dove vedere la serie tv in streaming

Non sarete in casa durante la messa in onda della serie tv ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: La verità sul caso Harry Quebert è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

