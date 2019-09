La verità sul caso Harry Quebert: la trama della puntata di stasera 10 settembre 2019

Questa sera, martedì 10 agosto 2019, va in onda su Canale 5 la terza puntata della serie La verità sul caso Harry Quebert, la serie tv in prima visione tratta dal romanzo best seller di Joel Dicker. In particolare stasera va in onda il quinto, il sesto e il settimo episodio. Con una trama avvincente e un cast d’eccezione con Patrick Dempsey protagonista, la serie dopo essersi affermata su Sky, ha avuto grande successo anche su Canale 5.

Domani, 11 settembre, andranno in onda gli ultimi tre episodi che chiudono la serie tv. Ecco allora la trama completa e le anticipazioni della terza puntata di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su La verità sul caso Harry Quebert

La verità sul caso Harry Quebert, la trama degli episodi di stasera

Oggi assisteremo innanzitutto all’episodio 5, in cui Marcus chiede a Harry se fosse a conoscenza di una relazione fra Nola e l’autista di Stern. Successivamente invia una copia del manoscritto all’editore ma chiedendo che non venga diffuso.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Come sempre ci sono poi dei flashback con il passato: Harry conosce Stern in una serata, mentre Nola è ancora in ospedale. Harry però rischia di essere scoperto, allora pur di non rivelare i suoi problemi economici, annuncia di voler partire.

Nell’episodio 6 di La verità sul caso Harry Quebert Marcus e il detective vanno a trovare l’ex capo della polizia, ormai malato. L’uomo, anni prima, non ha preso in considerazione le rivelazioni di Tamara. Nel passato, Stern aveva aggredito Jenny involontariamente, e ha iniziato a sorvegliare la casa di Harry da lontano.

La trama completa della serie tv

Tornando al presente, il detective convoca Stern per capire qualcosa in più sul suo ex autista, scomparso dopo la scomparsa di Nola. Nel settimo e ultimo episodio di stasera 10 settembre de La verità sul caso Harry Quebert il protagonista viene rilasciato per mancanza di prove, e qualcuno brucia la sua villa al mare.

Il cast completo della serie tv in onda su Canale 5

Intanto lo scrittore incontra la sorella di Luther e scopre che da giovane il ragazzo è rimasto vittima di un pestaggio. Harry intanto allontana Marcus, mentre nel passato Luther incontra Nola per la prima volta e resta folgorato.

La verità sul caso Harry Quebert streaming

La verità sul caso Harry Quebert, il trailer della serie

Ecco il trailer della serie tv La verità sul caso Harry Quebert in onda stasera su Canale 5: