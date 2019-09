La verità sul caso Harry Quebert: anticipazioni puntata di stasera | 10 settembre 2019 su Canale 5

LA VERITÀ SUL CASO HARRY QUEBERT ANTICIPAZIONI – Torna questa sera, martedì 10 settembre 2019 su Canale 5 in prima serata La verità sul caso Harry Quebert, la serie tv con Patrick Dempsey tratta dal romanzo di Joel Dicker del 2012, un autentico best seller del 2012. La serie, dopo essere andata su Sky Atlantic, va in onda in chiaro in prima visione oggi dalle 21.25. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su La verità sul caso Harry Quebert

Quelli di oggi sono il quinto, il sesto e il settimo episodio, mentre domani 11 settembre 2019 andrà in onda l’ultima puntata. Ma di cosa parlano gli episodi di oggi di La verità sul caso Harry Quebert? Ecco le anticipazioni della terza puntata della serie La verità sul caso Harry Quebert, stasera 10 settembre 2019 su Canale 5 dalle 21.20.

La verità sul caso Harry Quebert, le anticipazioni della puntata di stasera

Nel primo episodio di stasera 10 settembre Marcus chiede a Harry se fosse a conoscenza della relazione che vi era tra l’autista di Stern e Nola. Marcus invia poi un manoscritto all’editore, chiedendo di non divulgarlo. L’editore è molto contento e pensa di avere in mano un best-seller.

La trama completa della serie tv

Si torna poi al passato nel corso di questa terza puntata de La verità sul caso Harry Quebert, quando Harry conosce Stern in una serata di beneficenza, mentre Nola è ancora in ospedale. Quando il suo segreto rischia di essere rivelato, Harry annuncia a Nola la volontà di lasciare il paese e tornare a New York.

Nel secondo episodio di stasera, il numero 6 della serie La verità sul caso Harry Quebert, vediamo il detective e Marcus a casa a dell’ex capo della Polizia, un uomo ormai malato. L’uomo, anni prima, non ha preso in considerazione le rivelazioni di Tamara.

Il cast completo della serie tv in onda su Canale 5

Tornando al passato, l’autista di Stern aggredisce involontariamente Jenny e sorveglia la casa di Harry da lontano. Intanto il detective convoca Stern, perché vuole scoprire qualcosa in più sul suo ex autista. Infine nell’episodio 7 Harry viene rilasciato per mancanza di prove.

Nel frattempo qualcuno brucia la sua casa al mare. Intanto il giovane scrittore incontra la sorella di Luther e scopre che il ragazzo era rimasto sfigurato da giovane per via di un brutale pestaggio. Nel passato assistiamo al primo incontro di Luther con Nola e ne rimane affascinato.

La verità sul caso Harry Quebert, il trailer della serie

Ecco il trailer della serie tv La verità sul caso Harry Quebert in onda stasera su Canale 5:

La verità sul caso Harry Quebert, il cast completo

Tanti gli attori celebri presenti nel cast della serie La verità sul caso Harry Quebert, tra cui Patrick Dempsey come protagonista. Ecco l’elenco completo:

Patrick Dempsey – Harry Quebert

Ben Schnetzer – Marcus Goldman

Damon Wayans Jr. – Sergente Perry Gahalowood

Kristine Froseth – Nola Kellergan

Kurt Fuller – Capitano Gareth Pratt

Tessa Mossey – Jenny Quinn da giovane

Victoria Clark – Jenny Quinn da adulta

Wayne Knight – Benjamin Roth

Don Harvey – Bobbo Quinn

Matt Frewer – Reverendo David Kellergan

Colm Feore – Elijah Stern

Josh Close – Luther Caleb

Craig Eldridge – Travis Dawn

Virginia Madsen – Tamara Quinn

Ron Perlman – Roy Barnaski

La verità sul caso Harry Quebert, dove vedere in streaming

La verità sul caso Harry Quebert va in onda in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 con tre episodi a puntata. Le puntate saranno in totale dieci.

Canale 5 si trova sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarlo anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

La verità sul caso Harry Quebert streaming