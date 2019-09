Irina Shayk e la nuova vita senza Bradley Cooper

Irina Shayk torna a farsi vedere in pubblico, alle prese con la sua nuova vita da single dopo la fine della storia con l’attore Bradley Cooper. L’ultima settimana l’ha vista impegnata su più fronti: prima sulla passerelle in occasione della Fashion Week di New York, poi sugli spalti dell’Arthur Ashe Stadium dove si è disputata la finale degli Us Open e infine alla festa organizzata dalla rivista Harper’s Bazar, al The Plaza Hotel.

Mentre il suo ex era occupato a liberarsi dalle morse del gossip, Irina Shayk si è mostrata sempre sorridente in pubblico e, soprattutto, da sola. O al massimo in compagnia della figlia avuta proprio con Bradley Cooper, Lea De Seine Shayk Cooper, nata nel 2017.

Non l’hanno toccata i rumors che si sono rincorsi negli ultimi mesi su una presunta relazione tra Bradley Cooper e la popstar Lady Gaga. Da quando i due hanno annunciato la fine della loro relazione, la top model russa ha scelto di rimanere lontano dai riflettori del gossip.

Affrontare la fine della storia con l’attore di Philadelphia durata oltre quattro anni non è stato facile per Irina Shayk, ma questo non le ha impedito di continuare a vivere. Lei, bellissima, non si è di certo barricata in casa, ma ha continuato a vivere la sua vita con (apparente) serenità.

In più di un’occasione si è fatta vedere in giro per New York, a volte ha anche fatto sobbalzare i suoi fan sulla sedia perché vista in compagnia di un paio di uomini (una volta si trattava di Scott, figlio di Clint Eastwood, un’altra del suo amico parrucchiere).

Sui social, poi, Irina ha sempre mostrato di condurre una vita tranquilla, tra il lavoro, la sua Lea e una vita moderatamente mondana. Da ultima l’arrivo sugli spalti dell’Arthur Ashe Stadium per assistere alla finale degli Us Open tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev, suo connazionale. La finale sappiamo come è andata a finire, ora i riflettori restano accesi sulla vita della bellissima top model.

