iPhone 11 foto e video: le prime immagini del nuovo smartphone Apple presentato oggi

IPHONE 11 FOTO VIDEO – Finalmente milioni di appassionati hanno visto il nuovo iPhone 11: nel corso dell’evento di presentazione di oggi – in diretta dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino (in California) – il CEO di Apple Tim Cook ha mostrato a tutti il nuovo smartphone.

Tre modelli, due top di gamma e una fascia leggermente inferiore, con l’obiettivo dichiarato di non far rimpiangere la generazione degli iPhone X, le cui vendite non hanno soddisfatto appieno le aspettative.

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max saranno in vendita in tutti i negozi dal 20 settembre 2019. Vediamo insieme le prime foto e i primi video diffusi da Apple.

iPhone 11, le prime foto

La differenza estetica più grande tra iPhone 11 e i suoi predecessori sta nella parte posteriore dello smartphone, dove svetta la triplice fotocamera posteriore (doppia per il modello “low cost”, iPhone 11), posizionata a triangolo. Dei tre sensori, sui modelli Pro uno sarà di tipo grandangolare.

Il processore di tutti e tre i modelli di iPhone 11 sarà un Apple A13 Bionic, con intelligenza artificiale e la garanzia di minori consumi. Il display di iPhone 11 Pro Max sarà di 6,5 pollici, quello di iPhone 11 Pro di 5,8 pollici: entrambi saranno OLED. A parte la grandezza dello schermo e la durata della batteria, le caratteristiche dei due modelli top di gamma saranno identiche.

iPhone 11 base, invece, avrà un display LCD con doppia (e non tripla) fotocamera da 6,1 pollici. iPhone 11 avrà un design in alluminio anodizzato e vetro e una fotocamera doppia da 12 megapixel con un grandangolo da 120 gradi e f/2,4, zoom ottico. Sarà presente anche la modalità notturna, per foto perfette in ambienti bui.

Ecco le prime foto dei vari modelli. Tanti i colori disponibili, ben sei, per iPhone 11:

Questa, invece, la prima foto della tripla fotocamera dei due modelli top di gamma (iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max), con caratteristiche del tutto simili tra loro e display rispettivamente da 5,8 e 6,5 pollici:

iPhone 11 Pro sarà in quattro colori, tra i quali anche il verde:

iPhone 11, i primi video

Ecco i primi video di presentazione del nuovo iPhone 11, direttamente dall’Apple Park di Cupertino:

iPad, le prime foto

Nel corso dell’evento Apple è stato presentato anche il nuovo iPad: la settima generazione del tablet della Mela avrà un display di 10,2 pollici e 3,5 milioni di pixel.

Sarà fatto per la prima volta interamente di alluminio e sarà disponibile dal 30 settembre a partire da $329.

Ecco la prima foto: