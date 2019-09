Giulia De lellis: “Ho chiamato le ex di Damante tradite, volevo sapere i dettagli”

Giulia De Lellis chiama le ex di Damante per chiedere informazioni sul tradimento

Pare sia successo davvero: la giovane influencer romana Giulia De Lellis avrebbe chiamato le ex fidanzate di Andrea Damante per avere dettagli sul tradimento. Non tutte, ma solo quelle che, secondo le sue ricerche, sarebbero state tradite dal suo ex.

Trapelano così nuovi succulenti dettagli sul nuovo attesissimo libro di Giulia De Lellis Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Il libro uscirà il prossimo 17 settembre e ha già scalato la classifica di Amazon piazzandosi giusto in cima.

Anche se l’influencer di Ostia non lo dice esplicitamente, le corna a cui fa riferimento sarebbero proprio quelle che le ha messo Damante. Più volte. Lo stesso Damante ovviamente non ha affatto apprezzato che la ex abbia deciso di scrivere un libro in cui spiattella tutto quello che è successo tra di loro, ma lei non si è di certo fermata di fronte alle parole dure dell’ex ed è andata avanti per la sua strada.

In un’intervista a F, Giulia De Lellis ha rivelato alcune informazioni rispetto al libro e, soprattutto, rispetto al suo ex. “Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra. Lui è stato molto abile a manipolarmi. Per farla passare sotto il naso a me ce ne vuole”, ha riferito De Lellis.

Sempre nella stessa intervista l’influencer romana ha confessato anche di aver contattato alcune ex di Damante per avere delle informazioni sul tradimento. Poi, però, è tornato l’amore nella vita di Giulia De Lellis, nonostante il primo periodo sia stato particolarmente difficile.

“Soprattutto se sei stata tradita, sei costretta a smettere di amare, non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto. L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio ex. Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva “memorizzata”, a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino”, ha detto ancora De Lellis.

