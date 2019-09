Conte bis, parla la fidanzata di Di Maio: “Il mio ragazzo sa l’inglese”

“Non entro in ragionamenti di parte, politici. Penso solo che adesso serva un governo che abbassi la tensione. La cosa più importante è il garbo. Ecco, la parola chiave deve essere: garbo. Il rispetto reciproco. Tutti devono abbassare i toni, nel Paese”, lo dichiara Virginia Saba, la fidanzata dell’ex vice premier e neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in un’intervista parla della conoscenza dell’inglese da parte del suo compagno.

Virginia, giovane giornalista, attualmente è nel team della deputata M5S Emanuela Corda, di cui è assistente parlamentare.

È così che ha conosciuto Luigi Di Maio, ma – in un’intervista a Repubblica – rivela di non voler continuare a lavorare in politica.

Eppure Virginia, che ha una vita social molto attiva ed è fidanzata con Di Maio da inizio anno, non sembra preoccupata per il nuovo incarico del capo politico dei cinque stelle.

“Mi hanno detto che la Farnesina è bellissima, spero che riuscirò a vederla, un giorno o l’ altro. Sono curiosa”, dice.

Ma dice di non voler seguire il compagno in tutti gli spostamenti che il nuovo ruolo gli imporrà, e si limita a difendere il fidanzato per il suo inglese.

“Non credo che viaggerò molto con Luigi, magari qualche volta. E non è vero, come continuate a dire anche adesso, che non sa l’ inglese. Lo sa bene, ha studiato”, dice.

La first lady ha bisogno di rilassarsi dopo un’estate di trepidazioni, trascorsa accanto al fidanzato risucchiato dalla crisi politica più calda di sempre.

“Noi niente Papeete, al massimo siamo riusciti a fare tre giorni in Sardegna e due a Palinuro… E poi anche voi che avete rovinato le ferie di Luigi con le cose che scrivevate…”, confessa Virginia.

“I politici di una volta avevano più equilibrio, non c’ era questa attenzione alla loro vita privata. Mi rendo conto che sono cambiati i tempi, questo è ovvio. Ma sarebbe bello poter recuperare questa cosa”, continua.

E si lamenta delle foto che l’hanno ritratta con Di Maio in passato, su cui i giornalisti hanno scritto di tutto.

“Era un giorno di sole, il primo sole di stagione. Potevamo tornare a casa. Oppure continuare per villa Borghese. E con Luigi abbiamo detto: che ci importa”.

