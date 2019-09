Evento Apple streaming 10 settembre 2019: dove vedere in diretta la presentazione delle novità di Cupertino

È il giorno del tanto atteso evento Apple: oggi, martedì 10 settembre 2019, l’azienda di Cupertino presenterà in diretta streaming mondiale tutte le novità su smartphone e altri dispositivi in uscita nei prossimi mesi.

L’evento si terrà allo Steve Jobs Theater, l’auditorium dedicato al fondatore dell’azienda, all’interno dell’Apple Park di Cupertino, il nuovo campus in California.

Sono in tanti gli appassionati in attesa di novità su Iphone 11, sul nuovo MacBook Pro, su Apple TV+ e su altri dispositivi. E tutti si chiedono come vedere in diretta streaming su pc, smartphone e tablet l’evento di presentazione Apple. Di seguito, tutte le risposte.

Evento Apple streaming: data e orario

Come già anticipato, la data dell’evento Apple è martedì 10 settembre 2019. Una data cerchiata in rosso sui calendari degli appassionati di Iphone, visto che segnerà l’inizio dell’era dell’Iphone 11.

Per quanto riguarda l’orario, l’evento Apple inizierà quando in California – sede dell’Apple Park – saranno le 10 di mattina. In Italia, invece, saranno le ore 19.

La durata sarà di circa due ore. La presentazione, quindi, dovrebbe concludersi quando in Italia saranno le 21.

Evento Apple streaming sul sito ufficiale di Cupertino

Come ogni anno, l’azienda di Cupertino mette a disposizione il proprio sito ufficiale. L’evento di presentazione di Iphone 11, quindi, sarà visibile in diretta sul sito ufficiale (qui il link) a partire dalle ore 19 (ora italiana).

Evento Apple streaming su Youtube

Ma c’è una grossa novità per tutti gli appassionati. Quest’anno, infatti, Apple ha deciso di trasmettere l’evento di presentazione dei nuovi dispositivi anche su Youtube.

È la prima volta che succede: mai, negli anni precedenti, il keynote era stato trasmesso anche sulla celebre piattaforma video.

Evento Apple streaming su Twitter

L’evento del 2018 venne trasmesso in diretta anche sul canale Twitter di Apple. Non è stato ufficializzato lo streaming anche per la presentazione del 2019, ma probabilmente verrà arrivata la diretta anche sul celebre social.

A questo link l’account ufficiale Twitter di Apple.