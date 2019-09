Steve Jobs Theater, la location dell’evento Apple del 10 settembre 2019

Mancano poche ore all’evento Apple più atteso dell’anno e tra indiscrezioni e anticipazioni sui nuovi iPhone anche lo Steve Jobs Theater, la location dell’evento di oggi, fa molto parlare di sé.

Per dare grandi annunci, come può essere l’arrivo di una nuova generazione di iPhone o di MacBook, Apple aveva bisogno di una location maestosa. Ed è proprio in quest’ottica che all’Apple Park di Cupertino, in California, è nato questo teatro.

La nostra diretta live dell’evento Apple

Tutto quello che c’è da sapere sull’evento Apple di oggi

La location dell’evento Apple del 10 settembre: lo Steve Jobs Theater

Sfondo degli annunci Apple da due anni a questa parte, lo Steve Jobs Theater è un auditorium situato come già anticipato nell’Apple Park di Cupertino e deve il suo nome al fondatore dell’azienda, Steve Jobs.

Disegnato dall’architetto Norman Foster, lo Steve Jobs Theater è costato all’azienda ben 14 milioni di dollari. Apple ha inaugurato l’auditorium nel 2017, dove ha presentato i prodotti dell’anno, tra cui l’iPhone X.

Per non mancare di eleganza, l’edificio è stato innalzato sulla collina più alta del campus, così che Steve Jobs potesse idealmente continuare a sovrintendere all’andamento della propria azienda.

Il video in cui Steve Jobs spiega qual è il segreto delle persone di successo

Steve Jobs Theatre | La struttura

L’auditorium è in grado di raccogliere oltre 1000 persone, ed è stato pianificato con l’intento di ospitare conferenze stampa e lanci dei nuovi prodotti. Ha una forma cilindrica ed è interrato a oltre 6 metri di profondità. Le scale che conducono ai piani sotterranei ricordano quelle dell’Apple Store di Regent Street, a Londra.

Circondato da pareti in vetro, l’auditorium condivide l’innovazione dei propri prodotti. Difatti, è rivestito dal disco in fibra di carbonio più grande al mondo, con un diametro di 50 metri. Tale copertura è composta da 44 pannelli identici che sono stati appositamente importati da Dubai.

Ricordando Steve Jobs: il discorso di Stay hungry, stay foolish

La lobby dello Steve Jobs Theater non ha colonne, ma supporta il tetto di 73 tonnellate tramite pannelli di vetro, confermando un secondo record mondiale. La luminosità dell’edificio e le finestre a 360 gradi offrono inoltre una visione completa del parco verdeggiante tutt’intorno.

Per i turisti desiderosi di visitare l’Apple Park, lo Steve Jobs Theater ospita anche un centro visitatori con bar e souvenir. Permette inoltre di usare strumenti di realtà aumentata per esplorare il campus in tutta la sua gloria.

Evento Apple in streaming: dove vedere in diretta la presentazione del 10 settembre 2019