Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto di oggi: i numeri vincenti | 10 settembre

Oggi, martedì 10 settembre 2019, vanno in scena le estrazioni del Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto. L’estrazione di oggi – la numero 109 del 2019 – è prevista alle ore 20 in punto. Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono fissi (salvo occasionali cambiamenti legati – ad esempio – ad alcune festività): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

Volete scoprire se avete vinto il Jackpot del Superenalotto (62,8 milioni di euro)? TPI, come sempre, segue l’estrazione di oggi (10 settembre 2019) in diretta LIVE. Ecco tutti i numeri estratti in tempo reale:

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

ESTRAZIONI DEL LOTTO: LE RUOTE DEL LOTTO (Estrazione n° 109 del 10 settembre 2019)

NAZIONALE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

ESTRAZIONE DEL LOTTO: I NUMERI DEL 10 E LOTTO (Estrazione di oggi martedì 10 settembre 2019)

Numero Oro:

Doppio Oro:

ESTRAZIONI DEL LOTTO: LA COMBINAZIONE DEL SUPERENALOTTO (Estrazione di oggi martedì 10 settembre 2019)

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

LOTTO: I NUMERI RITARDATARI

Di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto prima dell’estrazione in programma oggi, martedì 10 settembre 2019, alle ore 20:

Venezia 72 (102 estrazioni)

Palermo 22 (100)

Milano 8 (96)

Genova 4 (94)

Venezia 37 (90)

Firenze 46 (89)

Napoli 13 (87)

Milano 58 (85)

Roma 44 (84)

Napoli 6 (83)

ESTRAZIONI DEL LOTTO: L’ARCHIVIO

Di seguito le ultime 3 estrazioni del Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto:

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121). Chiedi aiuto!

