Il divano di Friends in tour per le città: dove sarà e quando arriva a Roma

Se siete dei patiti di una delle serie anni Novanta più celebri del pianeta, Friends, non potete non riconoscerlo. Stiamo parlando del divano del Central Perk, il locale frequentato dai protagonisti e nel quale sono girate la maggior parte delle scene della sitcom statunitense. Come riferito da UsaToday, condiviso da Twitter Entertainment Weekly e confermato sui profili social ufficiali di Friends, il sofà più famoso del mondo sta per partire per un lungo viaggio.

Che significa? Che 30 repliche del divano arancione con le frange verranno posizionate in alcune bellissime – ma anche improbabilissime – location del globo. Il “divano-tour” farà infatti tappa all’Empire State Building di New York, al Tower Bridge di Londra, al Jardin du Palais Royal di Parigi, al Royal Palace di Madrid; ma anche al The Burj Khalifa di Dubai o al Loft Ginza di Tokyo.

Immancabile – e questa è l’informazione più ghiotta per i fan del Belpaese – la tappa italiana, a Lucca durante il Lucca Comics & Games Fan Event e nella capitale, Roma, dove il divano sarà collocato nei pressi della Fontana del Tritone in Piazza Barberini. Quando? Il 21 e 22 settembre prossimi.

Ma perché questa iniziativa di far viaggiare il divano del Central Perk? Perché quest’anno cade una ricorrenza speciale, Friends compie 25 anni e così la Warner Bros ha deciso di fare questo speciale regalo a tutti i fan della serie che raccontava le vicende di Ross, Rachel, Joey, Chandler, Monica e Phoebe.

Il lungo viaggio del sofà è iniziato alla fine di agosto e si concluderà il 19 ottobre. Ecco il calendario delle prossime tappe:

Divano friends tour città | Dove e quando

The Empire State Building (Observation Deck) – New York (21–22 settembre)

US Bank Tower (OUE Skyspace LA) – Los Angeles (16–22 settembre )

Maggie Daley Park – Chicago (21 settembre)

Willis Tower (Observation Deck) – Chicago (20–22 settembre )

Jackson Square – New Orleans (19–22 settembre)

Klyde Warren Park – Dallas (13–29 settembre)

Reunion Tower (Observation Deck) – Dallas (16–30 settembre)

The London Eye – Londra (22 settembre)

Ross Fountain/Edinburgh Castle – Edinburgo (16 settembre)

Cardiff Castle – Cardiff (19 settembre)

Tower Bridge (Potters Field) – Londra (20 settembre)

Jardin du Palais Royal – Parigi (12 settembre)

Fontana del Tritone (Piazza Barberini) – Roma (21–22 settembre)

Lucca Comics & Games Fan Event – Lucca (30 ottobre – 3 novembre)

Royal Palace – Madrid (1 ottobre – 30 novembre)

Berlin Sony Center – Berlino (21-22 settembre)

FACTS (Flanders Expo) – Ghent (19 ottobre)

The Burj Khalifa – Dubai (16 settembre – 16 ottobre)

Bondi Beach – Sydney (28 agosto)

Comic Con Africa – Johannesburg (21-24 settembre)

Loft Ginza – Tokyo (18-24 settembre)

