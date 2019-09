Il discorso di Conte per la fiducia al Senato | Diretta live

Il discorso di Conte prima della fiducia in Senato | Diretta live

Il premier Giuseppe Conte, dopo aver incassato la fiducia alla Camera, tiene il suo discorso nell’aula del Senato, oggi, martedì 10 settembre.

Come ieri a Montecitorio, il presidente del Consiglio si rivolge ai senatori riuniti a Palazzo Madama, con un intervento sui punti programmatici principali del suo nuovo esecutivo.

Dopo il discorso ci sarà spazio per la replica dei gruppi parlamentari, che presentano una mozione motivata con le loro intenzioni di voto. Al termine di questa fase, il presidente del Consiglio ha il tempo per una nuova replica, per poi passare al voto di fiducia, votato per appello nominale. Lo scopo del voto di fiducia è far sì che il governo goda di una maggioranza politica stabile, dal momento che il nostro sistema parlamentare prevede un rapporto fiduciario tra potere esecutivo e legislativo.

È possibile seguire il discorso anche in streaming, ad esempio attraverso il canale YouTube del Senato (ecco come seguire l’intervento in diretta).

La diretta live

Qui di seguito il discorso in tempo reale del presidente del Consiglio Conte:

ore 7,30 – Il discorso di Conte alle 10 – Il governo Conte bis sarà oggi dalle 10 al giudizio del Senato. In aula ci sarà anche il leader della Lega Matteo Salvini, ieri in piazza con la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, all’indomani della bagarre scoppiata a Montecitorio tra M5S e leghisti, con grida, cartelli e cori da stadio. Facile prevedere che il confronto sarà duro anche oggi.

Nel chiedere la fiducia, Conte ieri ha invocato una nuova stagione riformatrice dai toni pacati, promettendo il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell’Iva,tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità (qui il discorso integrale).