Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi martedì 10 settembre 2019

Qui puoi trovare tutti gli aggiornamenti sugli ultimi concorsi pubblici e le ultime notizie aggiornate sui bandi, le domande e le modalità di partecipazione. Ecco gli ultimi bandi aggiornati alla data di oggi martedì 10 settembre 2019.

Concorso Inail 2019, il bando e la scadenza

Maxi concorso Inail e Ministero del Lavoro: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2019 il bando per 1514 assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell’INAIL e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Per partecipare alla selezione, indetta attraverso la Commissione per l’attuazione del progetto Ripam, c’è tempo fino all’11 ottobre 2019 (qui tutti i dettagli e il bando).

Bando di concorso per il servizio civile: 39.646 posti disponibili

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno pubblicato un bando per reclutare 39,646 ragazzi tra i 18 e i 28 anni. I posti a disposizione saranno così distribuiti: 20.223 giovani parteciperanno a 1454 progetti ordinari in Italia, 951 seguiranno 130 progetti all’estero, 2196 aderiranno ad altri 167 progetti con misure aggiuntive sul territorio italiano e infine 16.276 operatori rientreranno in 2.046 progetti ”ordinari”, sempre in Italia.

Il servizio civile consiste in 25 ore di lavoro settimanali per un periodo che può variare dagli 8 ai 12 mesi. Chi partecipa a progetti da 8 mesi svolgerà un totale di 765 ore, per i progetti più lunghi da 12 mesi il monte orario è invece di 1145 ore.

Si può fare domanda tramite la piattaforma online a questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14:00 del 10 ottobre 2019.

Per maggiori informazioni basta andare sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri” digitando questo indirizzo:

https://www. politichegiovanilieserviziocivile.gov.it oppure www. governo.it.

Quali sono i prossimi bandi dei concorsi che scadono a settembre

A settembre sono molti i concorsi i scadenza. Il 13 settembre scade il concorso per entrare in Parlamento come consigliere parlamentare. Il 30 luglio è stato pubblicato il bando nella Gazzetta Ufficiale e sono 38 i posti a disposizione. Questi i profilili ricercati: 30 consiglieri con professionalità generale e 8 con professionalità tecnica.

Tutti i dettagli sul concorso alla Camera dei deputati. Come presentare la domanda e quali sono i requisiti

Scade il 13 settembre il concorso della Regione Emilia Romagna per 447 specialisti. I posti sono così distribuiti: 117 specialisti nel settore agro-forestale, 108 specialisti dell’area amministrativo giuridica, 59 esperti nella trasformazione digitale, 83 specialisti del campo economico-finanziario, 46 per specialisti in gestione del territorio e del patrimonio pubblico e 37 specialisti in programmazione di territorio, mobilità e tutela dell’ambiente.

Qui puoi trovare maggiori informazioni sul concorso pubblicato dalla regione Emilia Romagna