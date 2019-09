Il film su Chiara Ferragni è già un successo da 10 milioni di dollari

Il film di Chiara Ferragni è un successo da 10 milioni di dollari senza essere ancora uscito nelle sale.

Lo rivelano i dati di Media Impact Value di Launchmetrics, un algoritmo che calcola il valore di una citazione legata a un tema – su stampa, social oppure online – misurando la larghezza di un placement e calcolando il costo che avrebbe quello spazio in termini di pubblicità.

Secondo questo algoritmo, i post sul film di Chiara Ferragni, Unposted, avrebbero generato sui social e altri media circa 10 milioni di dollari dal 1 al 7 settembre, ovvero nei giorni di presentazione al festival del Cinema di Venezia.

Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni, girato da Elisa Amoruso e in uscita nelle sale italiane il 17 settembre prossimo, è quindi già un successo sui social, anche se nessuno lo ha ancora visto.

Secondo Launchmetrics, ogni post con Chiara Ferragni ha prodotto 811mila dollari di Media Impact Value, seguiti da quelli con Dior, il marchio che ha vestito Ferragni a Venezia e che ha generato un valore di 777mila dollari.

Queste cifre non superano però l’evento legato alla influencer più seguito di sempre: il suo matrimonio con Fedez, che il 1 settembre 2018 generò 36 milioni di dollari in Media Impact Value.

Chiara Ferragni racconta del suo film Unposted in un’intervista: “Nel documentario c’è l’80 per cento di me”

Chiara Ferragni pubblica una foto in accappatoio