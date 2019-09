Attacco al potere 2 trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1

Qual è la trama di Attacco al potere 2? Questa sera va in onda in prima serata su Italia 1 alle 21.20 questo film del 2016 diretto da Babak Najafi con protagonisti tre volti noti del cinema: Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart.

Ma di cosa parla il film sequel di Attacco al potere – Olympus has fallen del 2013? Qui di seguito tutti i dettagli sulla trama.

Attacco al potere 2 trama | Di cosa parla il film

Il film, proprio come suggerito dal titolo, racconta la storia di un piano per attaccare i vertici del potere mondiale. Siamo negli Stati Uniti d’America, dove la tranquillità è stata appena riconquistata dopo un attacco nord coreano e dove Mike Banning sta per diventare padre.

Quando il Primo Ministro britannico, James Wilson, muore in circostanze misteriose e il nuovo governo predispone il suo funerale alla Cattedrale di St. Paul, al quale parteciperanno tutti i leader del mondo occidentale, vengono predisposte nella capitale inglese speciali misure di sicurezza: Londra viene sostanzialmente blindata, con schieramenti di agenti di sicurezza in ogni dove.

Quello che, però, doveva essere l’evento più protetto del mondo, si trasforma in una terribile carneficina: vari mercenari, travestiti da poliziotti, cominciano a far fuoco sui civili. Rimangono vittime dell’attentato il Primo ministro canadese, Robert Bowman, il Presidente francese Jacques Manard e il Primo Ministro italiano. A Buckingham Palace la Cancelliera tedesca e la sua scorta vengono falciate, mentre due esplosioni fanno crollare il Chelsea Bridge, dove in quel momento si trovava il primo ministro giapponese. Dopo un sanguinoso scontro con le forze governative, il presidente Asher, scortato da Banning, viene portato via a bordo di un veicolo blindato ma viene braccato dai terroristi.

Si scoprirà che a progettare il tutto è stato Aamir Barkawi, signore della guerra yemenita e suo figlio Kamran, responsabili di vari attentati in cerca di vendetta contro i leader occidentali che avevano cercato di ucciderli con dei droni. Ma dietro il gigantesco attentato ci sono anche alcuni funzionari del governo inglese.

Riusciranno i protagonisti del film a salvare il mondo?

