L’abbraccio virale tra due bambini a New York – video

“Non ho idea di come rendere le cose virali, ma a quelli che lo sanno dico: per favore, condividete. Questo è bellissimo. Finnegan + Maxwell: migliori amici! Se tutti potessimo essere così”, è la frase con cui un padre accompagna il video, diventato virale, dell’abbraccio tra suo figlio e l’amico del cuore su un marciapiede di New York, dopo che i bambini non si vedevano da due giorni.

Uno dei due bambini ha la pelle nera, ed è figlio di una coppia gay.

L’altro ha la pelle bianca e il momento in cui corre incontro all’altro è emozionante, così tanto che il video è diventato virale sui social, proprio come voleva il papà, il quale ha diffuso il momento d’amore.

I bambini, Maxwell e Finnegan, hanno poco più di due anni, e adorano stare insieme.

Il padre di Maxwell ha immortalato nel video il momento in cui i due piccoli si sono incontrati per strada dopo due giorni lontani.

All’emittente televisiva Abc il padre dei due ragazzini “inseparabili” ha detto:

“Vanno a lezione di musica insieme, e amano ballare e giocare”.

Le nonne di Campoli con i bambini migranti in braccio. I messaggi sui social: “Questa è l’Italia che voglio”