Voto di fiducia alla Camera, il discorso integrale di Conte

Oggi, lunedì 9 settembre 2019, è in programma il primo voto di fiducia alla Camera dei Deputati al governo Pd-M5S: qui il discorso integrale del premier Conte. (articolo in aggiornamento)

A quattro giorni dal giuramento al Quirinale di Giuseppe Conte e dei suoi ministri, il presidente del Consiglio è intervenuto in Aula a Montecitorio per esporre il suo programma. Domani, martedì 10 settembre, il premier parlerà invece al Senato replicando il suo intervento.

Il neonato governo Conte, che alcuni giorni fa ha giurato in Quirinale, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere per entrare in carica a tutti gli effetti (qui la diretta live della giornata).

Cos’è e come funziona il voto di fiducia in Parlamento

Prima del voto, il premier Conte legge ai deputati riuniti a Palazzo di Montecitorio, il discorso con chiede la fiducia, per assicurarsi una maggioranza stabile. Nel discorso di oggi il presidente del Consiglio ha illustrato i punti principali del programma di governo Pd-M5S, e illustra linee politiche e priorità della sua squadra (qui le ultime notizie sull’esecutivo).

Il discorso alle 11,00

Qui di seguito il discorso integrale (ecco come seguirlo in diretta streaming) del presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati (a partire dalle ore 11):

“Prima di iniziare le comunicazioni nell’aula consentitemi di salutare il presidente della Repubblica, il quale anche in queste ultime fase determinanti per la vita della Repubblica ha guidato il Paese con equilibrio e saggezza”.

“Ho sempre inteso il mio ruolo come servizio al Paese e nell’esercitare il mio servizio ho cercato di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte”.

“Il programma che mi accingo a illustrare non è un mero elenco di proposte eterogenee, né una sommatoria dei programmi delle diverse forze politiche della maggioranza. al contrario è sintesi programmatica, un progetto del Paese a favore dei cittadini”.

“Questo progetto segna l’inizio di una nuova stagione riformatrice”.

“La lingua del governo sarà una lingua mite, perché siamo consapevoli che la forza della nostra azione non si misurerà con l’arroganza delle nostre parole. I cittadini ci guardano, ci ascoltano, si attendono da noi consapevolezza del nuovo e anche un supplemento di umanità, non possiamo deludere le loro aspettative”.

La replica alle 17,30

Dopo il discorso di Conte alla Camera il premier avrà tempo per consegnare il suo intervento al Senato. Stando a quanto deciso in mattinata dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio la discussione generale in Aula riprenderà alle ore 13,00 e fino alle 17,30. Poi alle 17,45 ci sarà la replica del presidente del Consiglio e quindi le dichiarazioni di voto. Infine il voto di fiducia, programmato per le ore 19,30.