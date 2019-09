Vieni da me 2019: novità, orari e streaming su talk show di Caterina Balivo

Vieni da me riparte oggi, lunedì 9 settembre 2019, insieme a molti altri programmi del palinsesto televisivo autunnale. Il programma, contenitore del pomeriggio di Rai 1, è alla sua seconda edizione: un salotto nel quale raccontarsi, emozionarsi e sorridere insieme.

Caterina Balivo, padrona di casa, apre le porte a ospiti vip per interviste inedite e divertenti, ma anche a persone comuni con i loro racconti di vita intensi e toccanti. Non mancheranno giochi con il pubblico in studio e con il pubblico a casa, approfondimenti di attualità, storie di repertorio e clip emozionanti.

La trasmissione si ispira, in una versione adattata, al talk-show televisivo statunitense The Ellen DeGeneres Show che dal 2003 a oggi ha vinto 36 Daytime Emmy Awards.

Quando va in onda il programma Vieni da me? La trasmissione va in onda tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 14 alle ore 16, dal lunedì al venerdì a partire da oggi, lunedì 9 settembre 2019.

Vieni da me: Caterina Balivo, la conduttrice

Nata a Napoli nel 1980, nel 1999 ha partecipato al concorso Miss Italia, classificandosi terza. Nello stesso anno esordisce come valletta di Fabrizio Frizzi in Scommettiamo che…? Nel 2000 collabora con i programmi di Rai 1 I raccomandati e Miss Italia.

Ha avuto piccole parti nel mondo del cinema, dei fotoromanzi e del teatro.

Dal settembre 2004 collabora a Unomattina e, nello stesso anno, affianca Carlo Conti ne L’anno che verrà.

Nel 2005 inizia la sua avventura come conduttrice unica con il varietà pomeridiano di Rai 1, Festa italiana.

Nell’estate del 2007, ancora su Rai 1, approda in prima serata per condurre il varietà dedicato alla canzone napoletana Napoli prima e dopo e, affiancata da Biagio Izzo, ripropone lo show comico del sabato sera Stasera mi butto.

Nella stagione televisiva 2007/2008 ritorna, sempre su Rai 1, al sabato sera, con il game show Dimmi la verità. Nell’estate dello stesso anno, conduce ancora una volta il concerto Napoli prima e dopo, la diciottesima edizione del concorso di Miss Italia nel Mondo e, il 5 luglio, la puntata numero zero del game show Usa la testa!.

Nel 2010 passa a Rai Due, nel pomeriggio, con la trasmissione Pomeriggio sul 2.

Nella stagione 2011/2012 inizia la sua avventura radiofonica su Radio Montecarlo, dove condurrà Alfonso Signorini Show.

Dopo un periodo di assenza dalle scene dovuto alla maternità, nel 2013 Caterina ritorna nel pomeriggio di Rai 2 con il programma Detto fatto, trasmissione che condurrà fino all’edizione 2014/2015.

Il 30 ottobre 2018 esce in libreria il suo primo romanzo, Gli uomini sono come le lavatrici[16].

Sposata con Guido Maria Brera, è madre di Guido Alberto e di Cora.

Dove vedere Vieni da me in tv e in live streaming

Oltre a vedere la trasmissione gratis, in chiaro, in televisione, è possibile rivedere tutte le puntate sulla piattaforma Rai Play. Tutte le puntate saranno disponibili di volta in volta su raiplay.it, dove vengono inoltre caricate clip che sintetizzano i singoli momenti di ogni puntata.

