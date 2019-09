Tina Cipollari ingrassata, Alberico Lemme vuole metterla a dieta

Venti kg presi in pochi mesi. Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e donne, è ingrassata. Adesso ha promesso a Maria De Filippi di perdere peso entro Natale. Infatti, durante la prima puntata del programma (che è stato già registrato nei giorni scorsi) entrerà una bilancia in studio.

La De Filippi sembra che abbia già preso appuntamento con un nutrizionista per rimetterla in forma Tina. Chissà cosa accadrà con Gemma in studio, la storica rivale della Cipollari, quando Tina si peserà davanti a tutti. Scintille.

E quando si parla di dieta spunta pure Alberico Lemme: lo storico farmacista, lanciato da Barbara d’Urso, si è offerto per far dimagrire la Cipollari. Lemme, che sta spopolando tra i vip con la sua dieta, lo ha annunciato in esclusiva a TPI:

“L’unico che può fare questo miracolo sono io. Mi rivolgo direttamente a Tina: ehi tu, Tina Cipollari, diversamente secca, sono io, il dr.Lemme, il Genio! Fai come Iva Zanicchi che si è fidata e affidata a me e ha già perso 16 kg in 2 mesi. Tu perderai 20 kg anche prima di Natale, facendo un fantastico viaggio culinario guidato dal sottoscritto.

Non perdere quest’occasione perché con me potrai mangiare nel rispetto della tua vita lavorativa e sociale, anche al ristorante, in pizzeria, in gelateria e in gastronomia. Ti prometto che ti farò diventare famosa come ho già fatto con la d’Urso, Briatore e la Zanicchi”,

Iva Zanicchi dimagrita: “Con la dieta Lemme ho già perso sette chili”

La dieta Lemme è finita al centro di numerosi programmi tv ed è stata utilizzata da diversi vip. Tra questi anche Iva Zanicchi, che di recente ha ammesso di aver perso ben 15 kg seguendo i consigli del famoso farmacista. Lui, intanto, sui social si continua a definirsi un “genio”. E annuncia una vera rivoluzione della sua dieta grazie a nuove sfide. L’ultima è rivolta alla Cipollari, che ha trascorso un periodo di vacanza in Sardegna, a Villamius. Forse si è lasciata andare a zuccheri e calorie di troppo?