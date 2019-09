Temptation Island Vip 2019: coppie, cast, tentatori, tentatrici e concorrenti del programma condotto da Alessia Marcuzzi

TEMPTATION ISLAND VIP 2019 – Sta per iniziare un nuovo viaggio nei sentimenti. Comincia infatti lunedì 9 settembre 2019 Temptation Island Vip 2019, la trasmissione in prima serata su Canale 5 condotta quest’anno da Alessia Marcuzzi.

Si tratta della seconda stagione del format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Dopo il grande successo dell’edizione tradizionale di quest’estate, dunque, nuovo appuntamento per tutti i fan di Temptation, con la versione Vip. Dopo il passaggio di Simona Ventura in Rai, a condurre la trasmissione è stata scelta Simona Ventura.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere: le coppie in gara, il cast, i concorrenti, i tentatori e le tentatrici.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip 2019 | Il programma

Si tratta della seconda edizione di Temptation Island Vip, lo spin-off condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi. Il format è quello consueto e seguito da milioni di telespettatori: sei coppie che si mettono alla prova trascorrendo 21 giorni divisi in due villaggi diversi, al cui interno sono presenti ragazzi e ragazze single che faranno di tutto per corteggiarli. In particolare in questa edizione ci sono 14 tentatori e 13 tentatrici.

Per i fidanzati e le fidanzate un’occasione per testare la propria fedeltà, provando a capire durante i 21 giorni di lontananza quando sentono la mancanza dell’altro. Come in ogni edizione che si rispetti, no mancheranno tradimenti, corna, litigi e gelosie.

A fare da cornice di questo viaggio nei sentimenti è ancora una volta il villaggio dell’Is Morus Relais, affacciato sulle spiagge dorate e sul mare cristallino della Sardegna. Dopo aver conosciuto i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip 2019, le sei coppie dovranno dividersi nei due villaggi. Inizieranno così i 21 giorni all’insegna di relax e divertimento, tra visite culturali alla scoperta delle bellezze del territorio, sport e chiacchierate con nuovi amici e amiche.

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Caratteristica tipica del programma sono i video che vengono mostrati ai concorrenti di Temptation durante i falò: un modo per vedere costa sta facendo e cose dice il proprio partner nell’altro villaggio. Alla fine di questa avventura ci sarà l’immancabile falò di confronto.

Le coppie in gara dovranno confrontarsi e decidere se uscire insieme dal programma o separarsi, mettendo fine alla loro relazione. Altro elemento tipico di Temptation Island è il pinnettu, una sorta di confessionale dove fidanzati e fidanzate, verranno chiamati per vedere filmati sconvolgenti con protagonisti i loro partner.

Temptation Island Vip 2019 | Le coppie e il cast

L’elemento forte di un docu-reality come Temptation Island Vip, in prima serata ogni lunedì a partire dal 9 settembre 2019 è il cast. È importante che le coppie siano conosciute e interessanti per il pubblico, e soprattutto che si creino dinamiche esplosive e interessanti.

Ecco allora le sei coppie di concorrenti che si mettono alla prova in Temptation Island Vip 2019:

Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti

e il fidanzato Il cantautore Pago e Serena Enardu

e L’attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo

e la fidanzata Il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito

e la fidanzata Il re del web Damiano detto “ Er Faina” con la fidanzata Sharon

detto “ con la fidanzata Anna Pettinelli (voce storica di Radio Dimensione Suono) e il fidanzato Stefano Macchi

Ma c’è già un colpo di scena. Durante una registrazione di Uomini e Donne, lo staff del programma ha fatto sapere ufficialmente che una coppia si è già ritirata e sarebbe stata sostituita. Secondo le più accreditate indiscrezioni, si tratterebbe di Pago e le fidanzata Serena Enardu, che sarebbero stati sostituti da Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado.

Sui social ha fatto molto discutere la presenza del cast di Damiano detto “Er Faina“, l’odiatore numero uno dei social. Ha provato a smorzare le polemiche la conduttrice Alessia Marcuzzi: “Polemiche inutili. In ogni programma ci sono personaggi controversi. Le critiche le ho lette, restano parole o sfoghi sui social che partono come un treno ogni volta che inizia una trasmissione con concorrenti “borderline”. Ma la presenza di Damiano merita una riflessione, anche perché non sta gareggiando per un montepremi. Qui la posta in gioco è l’amore”.

Temptation Island Vip 2019 | Tentatori e tentatrici

Un elemento fondamentale di questo docu-reality sono i tentatori e le tentatrici che cercheranno in ogni modo di conquistare il cuore dei fidanzati e delle fidanzate nei villaggi. Un meccanismo che ogni volta scatena gelosie e litigi, ma che molte volte ha anche portato alla nascita di nuovi sentimenti.

Ecco allora i nomi dei 14 tentatori e delle 13 tentatrici di Temptation Island Vip 2019. Le tentatrici:

Valentina Galli , 27 anni, designer e imprenditrice.

Federica Francia , 22 anni, laureanda in scienze infermieristiche.

Cecilia Zagarrigo , 25 anni, laurenda in giurisprudenza.

Antonietta Fragasso , 22 anni, quarta classificata a “ Miss Italia 2018 ”.

Alice Bertelli , 28 anni, impiegata in uno studio dentistico, conduttrice su Sport Italia.

Marta Krevsun , 30 anni, ingegnere biomedico, conduttrice di tv locali.

Fede Spano , 25 anni, segretaria in una palestra.

Gaia Mastrototaro , 24 anni, laureanda in Economia e Commercio.

Zoe Mallucci , 20 anni, studentessa di Scienze del Turismo.

Marina Vetrova , 26 anni, ballerina.

Daniela Troisi , 39 anni, laureata in Psicologia, conduttrice televisiva

Silvia Tramonte , 25 anni, imprenditrice e stilista nel settore del beachwear

Ana Paula Manzanal, 25 anni, conduttrice per la tv peruviana e attrice

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

I tentatori di Temptation Island 2019:

Giancarlo Picariello , 40 anni, imprenditore, gestore di locali e ristoranti.

Gianmaria Gerolin , 30 anni, imprenditore moda e design, figlio dell’ex centrocampista della Roma Manuel Gerolin.

Michele Loprieno , 53 anni, imprenditore, e attore (“I Cesaroni” su Canale 5).

Samy Youssef , 24 anni, modello.

Fabrizio Baldassarre , 31 anni, hair stylist.

Antonio Moriconi , 24 anni, maestro di sci.

Ricky Costantino , 28 anni, allenatore calcio.

Jack Queralt , 40 anni, artista, figlio del noto pittore Jaume Queralt.

Ale Catania , 23 anni, agente commercio.

Valerio Maggiolini , 25 anni, responsabile marketing.

Alessandro Graziani , 27 anni, pallavolista.

Mattia Bertucco , 31 anni, dj e gestore locali.

David Nenci , 31 anni, manager centro sportivo e personal trainer.

Riccardo Colucci, 33 anni, preparatore atletico.

Temptation Island Vip 2019 | Alessia Marcuzzi

A condurre l’edizione di quest’anno di Temptation Island Vip 2019 è Alessia Marcuzzi, che prende il posto di Simona Ventura nel frattempo diventata uno dei volti di punta di Rai 2. In un’intervista la conduttrice ha raccontato la telefonata avuta con Maria De Filippi: “Non ha dovuto convincermi affatto. Anzi. Quando Maria mi ha chiamato, io già esultavo ancor prima che mi chiedesse di farlo perché sono una spettatrice di Temptation Island. Ma stavo zitta, frenavo la lingua: mica potevo dirle di sì prima che mi facesse la proposta, no?”.

La Marcuzzi infatti ha rivelato di essere una grande fan della trasmissione.

Temptation Island Vip 2019 | Resort

Anche quest’anno la location da sogno scelta come ambientamento di Temptation Island Vip 2019 è l’Is Morus Relais, un’oasi mediterranea adatta a chi ama il mare e il relax.

L’Is Morus Relais si trova a Santa Margherita di Pula, nella zona Sud Occidentale della Sardegna.

Temptation Island Vip 2019 | Streaming

Dove guardare Temptation Island Vip 2019? Semplice, su Canale 5. Il programma parte da lunedì 9 settembre e andrà in onda dalle 21:25 in prima serata. Potete trovare Canale 5 al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky. Chi vuole seguire Temptation Island in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay (previa registrazione), la piattaforma gratuita che propone in streaming tutti i contenuti di Mediaset.

Inoltre, potete seguire tutti gli account social dedicati al programma, da Facebook a Twitter per arrivare a Instagram.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019