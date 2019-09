Temptation Island Vip 2019, tutti i tentatori e le tentatrici di quest’anno: l’elenco completo

TEMPTATION ISLAND VIP 2019 TENTATORI E TENTATRICI – Seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality di Canale 5 che torna in prima serata dal 9 settembre 2019 in prima serata dalle 21.25. Come sempre uno degli elementi più caratteristici del programma sono i tentatori e le tentatrici, che hanno il compito di far ingelosire e conquistare i fidanzati e le fidanzate presenti nel villaggio del Resort Is Molus Relais.

Alla conduzione di questa edizione troviamo Alessia Marcuzzi: un nuovo viaggio nei sentimenti sta per partire. Come sempre sono sei le coppie in gara, che hanno accettato di mettere alla prova i propri sentimenti. I tentatori e le tentatrici di quest’anno sono 13 ragazze single e 14 ragazzi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Temptation Island Vip 2019 tentatori e tentatrici | L’elenco completo dei tentatori: nomi e cognomi

Iniziamo dai tentatori di Temptation Island Vip 2019. Si tratta in tutto di 14 ragazzi. Eccoli:

Fabrizio Baldassarre: Si tratta di un personaggio già noto al pubblico televisivo, visto che ha partecipato come tentatore a Uomini e Donne. Fabrizio ha preso parte al dating show prima come pretendente di Sabrina Ghio, e successivamente, recentemente, di Angela Nasti. Due relazioni finite male, tanto che il ragazzo è ancora single.

Valerio Maggiolini: Il ragazzo, biondo e occhi azzurri, ha 25 anni ed è un responsabile marketing. Inoltre, vista la sua indubbia bellezza, ha lavorato anche come modello.

Mattia Bertucco: uno dei tentatori di questa edizione di Temptation Island Vip 2019 è Mattia Bertucco. Fisico palestrato, numerosi tatuaggi, ha 31 anni ed è un dj. Inoltre gestisce alcuni locali. Sicuramente le ragazze non se lo lasceranno scappare.

Jack Queralt: 40 anni, spagnolo, Jack è un noto attore. Nonostante l’età un po’ più adulta, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al programma.

Giancarlo Picariello: 40 anni, il tentatore di Temptation Island Vip 2019 è un imprenditore. Giancarlo infatti gestisce diversi locali e ristoranti.

David Nenci: uno dei ragazzi single di questa edizione è David Nenci. Ha 31 anni e lavora come manager di un centro sportivo e come personal trainer.

Ricky Costantino: di lui sappiamo che ha 28 anni ed è un allenatore di calcio. Di lui si sa ben poco, ma sicuramente farà parlare di sé nel corso della trasmissione.

Alessandro Graziani: anche lui può vantare un fisico da vero sportivo. Il tentatore ha 27 anni e gioca a pallavolo.

Gianmaria Gerolin: Il tentatore di Temptation Island Vip 2019 ha 30 anni ed è un imprenditore di moda e design.

Michele Loprieno: 53 anni, si tratta di un ex volto di Uomini e Donne, ha partecipato infatti al Trono Over. Dopo aver concluso l’esperienza del programma, ha deciso di accettare questa nuova sfida. Nella vita è un imprenditore.

Ale Catania: uno dei single più attraenti di questa edizione è sicuramente Ale Catania. Ha solo 23 anni ed è un agente di commercio.

Antonio Moriconi: il giovane tentatore ha già preso parte a Uomini e Donne, come corteggiatore di Teresa Langella. Le cose però non hanno funzionato a dovere. Oggi Antonio è ancora single.

Samy Youssef: 24 anni, il single tentatore di Temptation Island 2019 è un modello.

Riccardo Colucci: 33 anni, è uno dei tentatori di questa edizione. Nella vita è un preparatore atletico.

Temptation Island Vip 2019 tentatori e tentatrici | L’elenco completo delle tentatrici: nomi e cognomi

Passiamo adesso alle tentatrici di Temptation Island Vip 2019: si tratta di bellissime ragazze, modelle ma non solo, che faranno impazzire i single presenti nel villaggio e il pubblico maschile da casa. Sono in tutto 13. Eccole:

Federica Spano: classe 1995, è originaria di Roma. Vive insieme alla sua famiglia e ha un fratello e una sorella minori. Ha una grande passione per i dolci e i tatuaggi. Attualmente lavora come segretaria in una palestra. Il grande pubblico la conosce per essere stata la corteggiatrice di Andrea Cerioli a Uomini e Donne.

Gaia Mastrototaro: classe 1994, ha 24 anni ed è nativa di Bisceglie. Attualmente lavora in un ristorante di famiglia e in un altro ristorante della sua città. Studia Marketing e comunicazione d’impresa alla Lumsa di Roma.

Valentina Galli: anche lei ha partecipato a Uomini e Donne e ora è una delle tentatrici di Temptation Island Vip. Nel programma di Maria De Filippi era una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni. 27 anni, è nativa di San Benedetto del Tronto ed è Laureata in Architettura e lavora anche come modella e indossatrice.

Alice Bertelli: 28 anni, attualmente lavora in uno studio dentistico come impiegata, ma in passata è stato uno dei volti del canale Sportitalia.

Silvia Tramonte: ha 25 anni, fa l’imprenditrice e stilista nel settore del beachwear. Tra i flirt che ha avuto anche quelli, parrebbe, con Jason Derulo e con il rapper americano Future.

Marina Vetrova: ha 27 anni ed è nominata la Duchessa Siberiana. Si è innamorata dell'Italia a 15 anni durante una vacanza e da quel giorno ha deciso di restare nel nostro Paese. Fa la ballerina anche per agenzie famose. In passato pare abbia rifiutato una proposta di matrimonio.

Ana Paula Manzanal: ha 25 anni ed è nota nel nostro Paese soprattutto per aver il flirt con il cantante Maluma. Originaria del Perù, è conosciuta come conduttrice e attrice.

Cecilia Zaggarigo: nata nel 1994 a Torino, ha 25 anni. Anche lei ha partecipato come Corteggiatrice di Uomini e Donne. Non ha nascosto che vorrebbe rifare la tronista. Cecilia fa l’influencer e studia Giurisprudenza a Torino. Spera da grande di lavorare per quello per cui ha studiato.

Zoe Mallucci: di lei sappiamo che è una studentessa di Scienze del Turismo. Sicuramente fa parlare di più di lei nel corso di questa edizione di Temptation Island Vip.

Antonietta Fragasso: originaria di Foggia, ha 22 anni. Studia alla Facoltà di Veterinaria. Ha partecipato a Miss Italia nel 2018, classificandosi quarta.

Daniela Troisi: 29 anni, è una delle tentatrici di questa edizione di Temptation Island Vip. È laureata in Psicologia ed è conduttrice televisiva per tv locali e speaker radiofonica.

Federica Francia: 22 anni, romana, ha fatto la corteggiatrice a Uomini e Donne. In particolare ha provato a Andrea Zelletta, ma senza riuscirci. Modella e indossatrice, studia all’università. Ha partecipato ad altri programmi tv come I fatti vostri e Domenica In.

Marta Krevsun: ha partecipato a Uomini e Donne, ha 30 anni e nella vita fa l’ingegnere biomedico e la conduttrice di tv locali.