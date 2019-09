Temptation Island Vip 2019: il resort Is Morus Relais in Sardegna dove si trova il villaggio del reality

TEMPTATION ISLAND VIP 2019 RESORT – Torna il 9 settembre Temptation Island Vip 2019, il docu-reality di Canale 5 nella sua versione con i personaggi famosi. Si tratta della seconda edizione di questo spin-off, condotta quest’anno da Alessia Marcuzzi. A fare da cornice del programma, per le vicissitudini delle sei coppie, è anche stavolta il resort Is Morus Relais in Sardegna.

Un luogo da sogno ideale per compiere questo viaggio nei sentimenti di tre settimane. Tornano ovviamente i tentatori e le tentatrici di Temptation Island, che cercheranno di far vacillare le certezze dei fidanzati e delle fidanzate.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Alla fine, con il falò di di confronto, i concorrenti che costituiscono il cast di Temptation Island Vip 2019 dovranno decidere se lasciare il programma insieme o separati. Le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel reality di Canale 5 sono composte da: Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e l’ex tronista Serena Enardu, l’attore del film Gomorra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de”L’Eredità” Chiara Esposito, l’odiatore del web Damiano, detto Er Faina con Sharon Macri, infine la speaker radiofonica Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Le coppie in gara di Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip 2019, il resort Is Morus Relais: dov’è la location del villaggio

A fare da scenario della nuova edizione di Temptation Island Vip 2019 è il resort Is Morus Relais. Lì le coppie trascorreranno 21 giorni, separati in due diversi villaggi. All’interno i tentatori e le tentatrici single, che cercheranno di provocare le consuete gelosie e litigi.

Una location spettacolare, un villaggio da sogno in cui sono state effettuate le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island Vip. Ma dove si trova l’Is Morus Relais? Si tratta di un’oasi mediterranea adatta a chi ama il mare e il relax.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Non a caso la produzione della trasmissione lo sceglie dal 2015. L’Is Morus Relais si trova a Santa Margherita di Pula, nella zona Sud Occidentale della Sardegna.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019