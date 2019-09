Temptation Island Vip 2019, le coppie in gara: i nomi del cast e dei concorrenti del reality di Canale 5

TEMPTATION ISLAND VIP 2019 COPPIE – Inizia lunedì 9 settembre 2019 la nuova edizione di Temptation Island Vip, la trasmissione di Canale 5 condotta quest’anno da Alessia Marcuzzi. Un nuovo viaggio nei sentimenti, per una delle trasmissioni più seguite dal pubblico, come ha confermato l’appuntamento di quest’estate con i non famosi. Anche nella versione Vip sei coppie si mettono in gioco, ma questa volta si tratta di personaggi famosi.

Quali resisteranno alle insidie dei tentatori? Il format prevede infatti che i fidanzati e le fidanzate si dividano per 21 giorni in due villaggi diversi, al cui interno sono presenti 14 ragazzi e 13 ragazze single. Si scateneranno così litigi, gelosie e le immancabili corna.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Vip 2019

Ecco tutte le coppie ufficiali di Temptation Island Vip 2019:

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

e Pago e Serena Enardu

e Ciro Petrone e Federica Caputo

e Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

e Damiano detto Er Faina e Sharon Macrì

detto e Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi

Ancor prima di iniziare, Temptation Island Vip fa già discutere. La trasmissione fa sapere che una coppia ha già rinunciato al programma. Potrebbe trattarsi di Pago e la sua fidanzata Serena, che sarebbero già stati sostituiti da Gabriele Pippo (produttore discografico e figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado.

Tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island Vip

Scopriamo qualcosa in più su ciascuna delle coppie in gara.

Temptation Island Vip 2019 coppie | Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

Nathalie Caldonazzo è un’attrice e showgirl di 50 anni. A darle popolarità presso il grande pubblico è stata la sua partecipazione al Bagaglino. Il suo fidanzato Andrea Ippoliti è un noto imprenditore romano. I due sono fidanzati da 3 anni.

La loro storia è segnata da una grande passione ma anche da grande gelosia e discussioni. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2019 con l’obiettivo di dare una svolta definitiva al loro rapporto.

Temptation Island Vip 2019 coppie | Pago e Serena Enardu

Si tratta di uno dei più stimati e prolifici cantautori della musica italiana: Pacifico Settembre, in arte Pago. L’uomo ha già avuto un bambino con Miriana Trevisan. Serena Enardu, (43anni) è una influencer e tronista storica di Uomini e Donne.

Anche lei ha già un figlio da una precedente relazione. I due concorrenti di Temptation Island Vip stanno insieme e convivono da quasi 7 anni. Lui si dice innamoratissimo, mentre Serena vuole capire se i suoi sentimenti sono ancora forti e reali.

Il resort Is Morus Relais di Temptation Island Vip 2019

Temptation Island Vip 2019 cast | Ciro Petrone e Federica Caputo

Tutti i fan del film di Gomorra riconosceranno tra i concorrenti di Temptation Island Vip 2019 Ciro Petrone, che ha partecipato alla pellicola del 2008 di Matteo Garrone. Federica Caputo ha 23 anni ed è una studentessa di Giurisprudenza.

I due sono fidanzati da 8 anni. Se lui è sicuro dei propri sentimenti, lei vuole capire se invece è davvero innamorata di Ciro.

Temptation Island Vip 2019 coppie | Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito

Il pubblico femminile che segue il docu-reality di Canale 5 sarà felice di vedere nel cast Simone Bonaccorsi, eletto il più bello d’Italia del 2018. Il 23enne è un noto modello ed è fidanzato con Chiara Esposito, anche lei modella e per anni “professoressa” de L’Eredità.

I due sognano di andare a vivere insieme e creare una famiglia. Rimarranno uniti anche dopo l’avventura di Temptation Island Vip?

Temptation Island Vip 2019 coppie | Damiano detto “Er Faina” e Sharon Macrì

Una delle coppie di questo cast che più ha fatto discutere è quella composta da Damiano Cocci, detto “Er faina”, uno degli odiatori più famosi del web. Il 31enne è fidanzato con Sharon Macrì da soli sei mesi, tant’è che vorrebbero già fare passi avanti importanti.

Il loro amore sarà davvero forte e vero?

Temptation Island Vip 2019 concorrenti | Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Anna Pettinelli è una delle conduttrici radiofoniche più note d’Italia, essendo la voce per eccellenza di Rds. Ha una figlia di 25 anni. Stefano Macchi (44 anni) è un attore e doppiatore. I due sono fidanzati da 5 anni e mezzo.

La loro coppia sembra ormai consolidata, per questo hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2019 per mettere alla prova la loro relazione e vedere se Anna saprà frenare la sua gelosia.

Appuntamento dunque dal 9 settembre 2019 su Canale 5 ogni lunedì in prima serata dalle 21.25.

Dove vedere in diretta tv e in streaming Temptation Island Vip 2019