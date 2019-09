Temptation Island Vip 2019: le anticipazioni della prima puntata di stasera 9 settembre

Inizia stasera, lunedì 9 settembre 2019, la seconda edizione di Temptation Island Vip, lo spin-off della celebre trasmissione estiva prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. Alla conduzione troviamo per la prima volta Alessia Marcuzzi. Un nuovo viaggio nei sentimenti, nuovi falò, concorrenti, coppie e tentatori. Insomma, Temptation Island Vip 2019 sta per cominciare! Ecco tutte le anticipazioni della prima puntata in onda stasera 9 settembre su Canale 5.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni | Prima puntata

Inizia un nuovo viaggio nei sentimenti. Questa sera lunedì 9 settembre 2019 va in onda la prima puntata di Temptation Island Vip, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Nuove coppie e nuovi protagonisti, per una delle trasmissioni più seguite di Mediaset.

Le sei coppie in gara di questa edizione sono costituite da Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e l’ex tronista Serena Enardu, l’attore del film Gomorra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de”L’Eredità” Chiara Esposito, l’odiatore del web Damiano, detto Er Faina con Sharon Macri e la speaker radiofonica Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Già prima dell’inizio di questa edizione, c’è un colpo di scena. Una coppia infatti dovrebbe lasciare subito la trasmissione, e verrebbe subito sostituita. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di Pago e la sua fidanzata: al loro posto potrebbero arrivare Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia Tirado.

La” Pinella” Alessia Marcuzzi si è già detta molto elettrizzata per questa opportunità: “Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare”.

Come di consueto, poi, ci saranno anche gli immancabili tentatori e tentatrici. Le ragazze single di Temptation Island Vip 2019 sono: Fede Spano, Gaia Mastrototaro, Valentina Galli, Alice Bertelli, Silvia Tramonte, Marina Vetrova, Ana Paula Manzanal, Cecilia Zagarrigo, Zoe Mallucci, Antonietta Fragasso, Daniela Troisi, Federica Francia e Marta Krevsun.

Per quanto riguarda i tentatori abbiamo: Valerio Maggiolini, Antonio Moriconi, Mattia Bertucco, Jack Queralt, Giancarlo Picariello, David Nenci, Ricky Costantino, Alessandro Graziani, Gianmaria Gerolin, Michele Loprieno, Ale Catania, Fabrizio Baldassarre, Samy Youssef e Riccardo Colucci.

Appuntamento dunque stasera, 9 settembre 2019, dalle 21.25 su Canale 5 con la prima puntata di Temptation Island Vip 2019.