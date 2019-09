Stefano Macchi, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzato di Anna Pettinelli

Stefano Macchi è uno dei concorrenti di Temptation Island Vip 2019: l’uomo, 44 anni, si è presentato con la fidanzata Anna Pettinelli nel celebre programma di Canale 5 dedicato a sei coppie di personaggi famosi che vogliono mettere alla prova la loro storia d’amore con il partner.

Stefano e Anna stanno insieme da cinque anni, si sono addirittura sposati alle Maldive nel 2018 (ma il loro matrimonio non è stato riconosciuto anche in Italia). Ma hanno sentito il bisogno di prendere parte al viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip per capire se sono davvero uno l’anima gemella dell’altra. E per scoprire se Anna saprà tenere a bada la sua famosa gelosia.

Tutte le coppie che partecipano all’edizione Vip di Temptation Island 2019

Nell’attesa della prima puntata di Temptation Island Vip, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul fidanzato di Anna Pettinelli: dalla carriera alla vita privata, dai social alle curiosità.

Stefano Macchi Temptation Island Vip | Carriera

Stefano Macchi (vero nome Stefano Andrea Macchi) è nato a Monza il 7 gennaio del 1975. Fin da giovane si è appassionato al mondo della recitazione. Ha iniziato soprattutto a teatro: nel 2000, Stefano ha anche conseguito il diploma presso l’Istituto internazionale di Teatro di Kuniaki Ida.

Ha partecipato, come attore, ad alcune fiction come Don Matteo e Un Posto Al Sole. Ben presto, parallelamente alla carriera da attore ha avviato anche quella di doppiatore. Ed è soprattutto in questo campo che è diventato un nome molto affermato, tanto in Italia quanto nell’Europa dell’Est.

Stefano, infatti, parla molto bene la lingua croata e questo lo ha agevolato molto nel mondo del doppiaggio. Tra i film a cui ha prestato la propria voce spiccano American Sniper, Ghost Rider, Il Trono di Spade, Grimm e Covert Affairs.

Temptation Island Vip 2019, tutti i tentatori e le tentatrici

Il resort Is Morus Relais in Sardegna dove si trova il villaggio di Temptation Island Vip 2019

Stefano Macchi Temptation Island Vip | Vita privata

Tra Stefano e Anna Pettinelli ci sono 18 anni di differenza. Lui ha 44 anni, lei 62. Ma questo non sembra essere un freno alla loro relazione, iniziata cinque anni e mezzo fa e coronata dal matrimonio del 2018 alle Maldive.

Della sua vita privata prima dell’incontro con la conduttrice radiofonica si conosce molto poco. Si sa, però, che è un grande amante degli animali.

Dove vedere in tv e streaming il programma di Canale 5

Stefano Macchi Temptation Island Vip | Instagram

Il concorrente è molto attivo sui social network, in particolare su Instagram. Al momento, l’attore e doppiatore non ha moli follower (quasi 3000), ma con la partecipazione a Temptation Island Vip il numero dei fan è destinato a salire molto rapidamente.