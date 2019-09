Stasera in tv 9 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 9 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 9 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Techetechetè – Toto Cotugno, storia di un italiano

21:25 – Il Commissario Montalbano

Questa sera su Rai 1 un atteso ritorno, quello del Commissario Montalbano, con una nuova puntata in replica in prima serata: La gita a Tindari.

La trama completa della puntata La gita a Tindari

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud – I Ditelo Voi

Questa sera su Rai 2 torna Made in Sud con I Ditelo Voi, trio comico napoletano che con irriverente comicità metterà in scena uno spettacolo sulla Terronia che, con dissacrante ironia, ne metterà in risalto pregi e difetti.

A seguire, poi, alle 23:20 anche la puntata dedicata a Paolo Caiazzo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Presa Diretta

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori una nuova puntata di Presa Diretta, il programma di attualità condotto da Riccardo Iacona che riprende a viaggiare e a raccontare il paese attraverso inchieste e approfondimenti esclusivi.

Le anticipazioni della puntata di stasera

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 questa sera torna Nicola Porro con una nuova puntata di Quarta Repubblica, dove il giornalista modererà dibattiti intorno a diversi temi di attualità politica ed economica.

STASERA IN TV 9 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Temptation Island Vip

Su Canale 5 stasera la prima puntata di Temptation Island Vip, il docu-reality che mette alla prova la fedeltà delle coppie. Ma questa volta si tratta di coppie famose.

Le anticipazioni della prima puntata di Temptation Island Vip

GUIDA TV 9 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Colombiana

Su Italia 1 questa sera va in onda un film d’azione del 2011 per la regia di Olivier Megaton, Colombiana.

Trama: A Bogota a una bambina vengono uccisi a sangue freddo il padre e la madre proprio sotto i suoi occhi. Divenuta adulta e killer a pagamento per conto di suo zio, la ragazza sarà determinata a scovare gli assassini dei suoi genitori e mettere in atto la sua vendetta.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 9 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

Questa sera La7 propone una puntata di Body of Proof, la serie interpretata da Dana Delany che è un mix tra medical drama e police procedural.

PROGRAMMI TV 9 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:35 – Guess My Age – Indovina l’età

21:35 – Agente 007, Solo per i tuoi occhi

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di un nuovo capitolo della saga di 007 con Roger Moore, Solo per i tuoi occhi.

Trama: Un dispositivo ultra segreto del tipo Atac affonda la nave spia inglese St. Georges al largo della Grecia. Un archeologo britannico riesce a localizzarlo, ma viene assassinato. La sua giovane figlia Melina, desiderosa di vendetta, si unisce a James Bond, incaricato dell’operazione di recupero. Un lavoro rischioso, come sempre, all’insegna dell’imprevisto, degli inseguimenti mozzafiato, degli agguati mortali e degli spostamenti intercontinentali.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ma cosa ci dice il cervello

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Ma cosa ci dice il cervello, una nuova commedia con protagonista Paola Cortellesi.

Trama: Giovanna è una donna dimessa e noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi Fantastici 5, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo.

Ecco il trailer:

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Hell’s Kitchen USA – 1^TV

Questa sera su Sky Uno torna lo chef Gordon Ramsay con uno dei talent culinari più duri, Hell’s Kitchen: chi si dimostrerà in grado di sostenere ritmi serrati e ottime prestazioni culinarie?

SKY SPORT UNO

20:00 – Race Anatomy

21:00 – Mister Condò: Ancelotti si racconta

Questa sera su Sky Sport Uno si fa spazio invece a Paolo Condo’, grande firma di Sky Sport, che ripercorre con Carlo Ancelotti la duplice e vincente carriera dell’attuale allenatore del Napoli, tra grandi maestri e campioni.