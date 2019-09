Sparatoria a Dordrecht, in Olanda, i media locali: “Almeno 3 morti”

Nella città di Dordrecht, nel sud dell’Olanda, si è verificata una sparatoria, che, secondo i media locali, avrebbe provocato almeno 3 morti.

Secondo quanto riferito dal De Telegraaf, i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella zona di Heimerstein.

La polizia di Rotterdam, invece, ha parlato di “molte persone” che sono rimaste “vittime di una sparatoria nella città di Dordrecht”. Sul posto sono arrivate diverse auto della polizia e numerosi mezzi di soccorso.

La sparatoria, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuta in un’abitazione privata. A sparare ai membri della sua famiglia sarebbe stato un poliziotto, che poi si sarebbe suicidato. Una quarta persone, invece, sarebbe in gravi condizioni.

Intanto, il sindaco della cittadina Wouter Kolff, ha affermato che si sta recando sul posto. “Sono molto toccato e sono vicino con tutti i soggetti coinvolti” ha aggiunto il primo cittadino.

Altre notizie sui Paesi Bassi

Si tratterebbe, dunque, di una questione privata e non di un atto di terrorismo come temuto in un primo momento.

Situata su un’isola del delta del Reno, Dordrecht ha 118.607 abitanti ed è una delle città più antiche dei Paesi Bassi.

Notizia in aggiornamento